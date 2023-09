Ναγκόρνο Καραμπάχ: Οι 120.000 πολίτες του θα φύγουν για την Αρμενία, λένε αξιωματούχοι

Οι 120.000 Αρμένιοι κάτοικοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ θα φύγουν για την Αρμενία διότι δεν θέλουν να ζουν ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν και φοβούνται εθνοκάθαρση, αναφέρει σε δήλωση του στο Reuters σύμβουλος του προέδρου της αποσχισθείσας περιοχής.

Οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο Καραμπάχ, περιοχή που αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα της αζερικής επικράτειας αλλά κατοικείται κυρίως από Αρμένιους που κήρυξαν την αυτονομία τους μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, αναγκάστηκαν μετά από μια 24ωρη στρατιωτική του Μπακού και αφού δεν έλαβαν εξωτερική βοήθεια, να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, να δεχθούν τον αφοπλισμό τους και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την ενσωμάτωση της περιοχής στο Αζερμπαϊτζάν.

″Ο λαός μας δεν θέλει να ζει ως μέρος του Αζερμπαϊτζάν. Το 99.9% προτιμά να εγκαταλείψει τα ιστορικά μας εδάφη”, είπε ο Νταβίντ Μπαμπαγιάν, σύμβουλος του Σαμβέλ Σαχραμανιάν, προέδρου της ”Δημοκρατίας του Αρτσάχ”, όπως ονομάζουν οι Αρμένιοι το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι σαφές πότε οι Αρμένιοι του θύλακα θα ακολουθήσουν τον διάδρομο του Λατσίν, που συνδέει το Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, όπου ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν βρίσκεται αντιμέτωπος με αιτήματα να παραιτηθεί από αυτούς που του προσάπτουν ότι απέτυχε να σώσει το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

📸 The 1st group of #Artsakh refugees arrived in Syunik, Armine Simonyan from CivilNet's Syunik team reports. The group of ~ 40ppl, families who lost their homes & made the decision to move to Armenia, passed through the checkpoint & registered at the humanitarian center pic.twitter.com/72ZS2Y8Mxz