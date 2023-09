Παραθέτει γεύμα στον Κιμ ο Πούτιν - Δείτε το πλουσιοπάροχο μενού (βίντεο)

Οι επίσημες συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ολοκληρώθηκαν σήμερα έπειτα από περισσότερο από δύο ώρες στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που διεξάγεται στο κοσμοδρόμιο του Βοστότσνι στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, στην αρχή διεξήχθησαν συνομιλίες παρουσία αντιπροσωπειών και ακολούθησε ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών.

Αυτή τη στιγμή παρατίθεται γεύμα προς τιμήν του Κιμ, σύμφωνα με το TASS.

Δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως το γεύμα θα αρχίσει με μια σαλάτα με πάπια, σύκο και νεκταρίνι και θα ακολουθήσουν ρωσικά «πελμένι» (ζυμαρικά από λεπτή ζύμη) με γέμιση κάβουρα της Καμτσάτκα και μετά ψαρόσουπα με κυπρίνο και σορμπέ από ιπποφαές.

