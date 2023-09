Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου σε χωράφι στη Σιβηρία - Τρόμος για 159 επιβάτες

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος της ρωσικής εταιρείας Ural Airlines με 159 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και 23 παιδιά.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Σότσι της Ρωσίας προς το Ομσκ και αντιμετώπισε πρόβλημα.

Σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία, που επικαλείται το Reuters, η αναγκαστική προσγείωση έγινε στην περιοχή Νοβοσιμπίρσκ της δυτικής Σιβηρίας.

Οι πρώτες πληροφορίες

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ούτε για τον λόγο της προσγείωσης. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν 159 άτομα.

Ural Airlines flt 1383 - Airbus A320 SVR1383 / U61383 / RA-73805 has been reported to have made a emergency landing in a field in Siberia’s Novosibirsk region. No reported injuries as of 0400 Zulu https://t.co/65B7CvHRlF pic.twitter.com/9eK5zNZQFO

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή Νοβοσιμπίρσκ της δυτικής Σιβηρίας.

Νωρίτερα, το TASS μετέδωσε ότι το αεροπλάνο μετέφερε 156 άτομα.

⚠️🛬🇷🇺 - A Sochi-Omsk plane urgently landed in a field near the village of Kamenki in the #Novosibirsk region. He was unable to land at the airport and raised the alarm.



So, there are 159 people on the Ural Airlines flight, including 23 children. Initially, there were no reports… pic.twitter.com/WMKrIYPfSs