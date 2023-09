Κακοκαιρία Daniel/Λιβύη: Πάνω από 2 χιλιάδες νεκροί και 7 χιλιάδες τραυματίες - Εικόνες καταστροφής (φωτογραφίες βίντεο)

Σωστικά συνεργεία στέλνουν στην Λιβύη πολλές χώρες, ενώ και η Τουρκία απέστειλε τρία αεροπλάνα με ανθρωπιστική βοήθεια. Κτήρια κατέρρευσαν παρασύροντας μαζί τους και πολίτες, μαζί με άλλα υλικά.

Τραγική είναι η κατάσταση στη Λιβύη από τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε στην αφρικανική χώρα το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν 2.000 νεκροί και 7.000 τραυματίες. Η πρόσβαση σε πολλά σημεία που έχουν πληγεί είναι δύσκολη όχι μόνο από τα νερά που έχουν κατακλύσει τα πάντα αλλά και από τα φερτά υλικά και τα ερείπια κτιρίων που έχουν κλείσει δρόμους. Ο κόσμος κάνει εκκλήσεις για βοήθεια ενώ αρκετές χώρες έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια.

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές οι πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες κτίρια να καταρρεύσουν παρασύροντας στο θάνατο εκατοντάδες άτομα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 5.000 άτομα αγνοούνται.

Η Τουρκία στέλνει 3 αεροσκάφη με βοήθεια

Η Τουρκία, από τις πρώτες χώρες που ανταποκρίθηκε, στέλνει τρία αεροσκάφη με ομάδα έρευνας και διάσωσης και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα σήμερα, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα και σύμφωνα με τις παράλληλες αρχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους μόνο στη Ντέρνα.

1,500 bodies recovered after Storm Daniel causes catastrophic flooding in Derna, Libya, officials say. More than 5,000 people still missing pic.twitter.com/kH6Mcqj8w5 — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

Η τουρκική αποστολή αποτελείται από 168 μέλη της AFAD (της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών) ειδικευμένα στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δυο οχήματα και δυο πλεούμενα, 170 σκηνές, κουβέρτες και άλλα είδη, ανέφερε αργότερα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω X (του πρώην Twitter).

Τα αεροσκάφη θα αναχωρήσουν για τη Βεγγάζη το πρωί της Τρίτης, πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Η καταιγίδα Daniel εκτός από την Ντέρνα, έπληξε τις περιοχές του Τζαμπάρ Αλ-Αχνταρ και τα προάστια του Αλ-Μαρζ» στην ανατολική Λιβύη, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπο της παράλληλης κυβέρνησης με έδρα την Βεγγάζη.

Αντικρουόμενες απόψεις για τον αριθμό των νεκρών

Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές εξαιτίας της κακοκαιρία Ντάνιελ έχουν αφησει πίσω τους δεκάδες νεκρούς με τις αρχές της χώρας να δίνουν συγκεγχυμένα στοιχεία για τα θύματα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σε παρέμβασή του στον τηλεοπτικό σταθμό Almasar, ο επικεφαλής της κυβέρνησης στην ανατολική Λιβύη, ο Οσάμα Χαμάντ, έκανε λόγο για «περισσότερους από 2.000 νεκρούς και για χιλιάδες αγνοουμένους» μόνο στην πόλη Ντέρνα, αλλά ο απολογισμός αυτός δεν επιβεβαιώθηκε από καμιά ιατρική πηγή ούτε από υπηρεσίες διάσωσης.

#BREAKING

From the streets of Shahat..



Medicane Daniel, a storm from the Mediterranean Sea, hits East Libya pic.twitter.com/nNtGp5GYS9 — Libya Review (@LibyaReview) September 11, 2023

Μολονότι τα μέσα ενημέρωσης της ανατολικής Λιβύης αναμετέδωσαν ευρέως τις δηλώσεις του Χαμάντ, οι χωριστοί απολογισμοί που ανέφεραν από διάφορες τοποθεσίες ήταν πολύ κατώτεροι των αριθμών που εκείνος είχε αναφέρει.

«Τουλάχιστον 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από την καταιγίδα Ντάνιελ στην Ντέρνα, στις περιφέρειες του Τζαμπάλ Αλ-Άχνταρ και στο προάστιο Αλ-Μαρτζ», είχε δηλώσει προηγουμένως στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Μασούντ, εκπρόσωπος του επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης.

Στην ανατολική Λιβύη βρίσκονται οι κύριες πετρελαιοπηγές και οι κύριοι τερματικοί σταθμοί εξαγωγής πετρελαίου της χώρας. Η λιβυκή Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου (NOC) κήρυξε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού» και «ανέστειλε τις πτήσεις» ανάμεσα στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στις οποίες η δραστηριότητα έχει μειωθεί δραστικά.

Πηγή: ertnews.gr