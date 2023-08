Μεγάλες εκρήξεις σε σταθμό υγραερίου στη Ρουμανία - Τρομακτικό «μανιτάρι καπνού» στον ουρανό (βίντεο)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 46 άτομα τραυματίστηκαν, έπειτα από δύο ισχυρότατες εκρήξεις σε σταθμό υγραερίου στη Ρουμανία.

Μεταξύ των τραυματιών περιλαμβάνονται 26 πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο, μετά την πρώτη έκρηξη κοντά στο Βουκουρέστι το βράδυ του Σαββάτου.

Λίγο αργότερα, μια δεύτερη έκρηξη προκάλεσε ένα τεράστιο «μανιτάρι» καπνού στον ουρανό, ταρακουνώντας τον προαύλιο χώρο στην κομητεία Κρεβέντια.

Οι Άρχές δήλωσαν ότι τουλάχιστον οκτώ από τους τραυματίες είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, ενώ σχεδιάζεται τέσσερα άτομα να μεταφερθούν σε νοσοκομεία του εξωτερικού, σύμφωνα με το BBC.

Οι άνθρωποι σε ακτίνα 700 μέτρων (σχεδόν μισό μίλι) απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

