Πριγκόζιν: Βίντεο από την στιγμή της βουτιάς του αεροσκάφους του

O άλλοτε ισχυρός άνδρας της μισθοφορικής εταιρείας Wagner Γεβγένι Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη Ρωσία, μαζί με άλλους εννέα επιβαίνοντες

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, το αεροπλάνο κατέπεσε βόρεια της Μόσχας, κοντά στο χωριό Kuzhenkino, ενώ βίντεο με τη στιγμή λίγο πριν τη συντριβή κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

BREAKING:



A private jet owned by Prigozhin was just shot down by Russian air defenses over Tver.



