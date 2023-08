Γερμανίδα βουλεύτρια συνελήφθη στην Τουρκία για φερόμενη «προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας»

Γερμανίδα βουλευτής καταγγέλλει ότι κρατήθηκε για πολλές ώρες όταν εισήλθε στην Τουρκία νωρίτερα αυτό το μήνα βάσει αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2019, αναφέρει το πρακτορείο dpa.

Η Goekay Akbulut, μέλος του Bundestag από το ακροαριστερό κόμμα Die Linke, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Αττάλειας στις 3 Αυγούστου μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από Τούρκο εισαγγελέα για φερόμενη «προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατίας», είπε.

