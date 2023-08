«Ξύπνησε» η Αίτνα - Συντριβάνια λάβας και κλείσιμο του αεροδρομίου της Σικελίας (βίντεο, φωτογραφίες)

Για επικίνδυνα συντριβάνια λάβας προειδοποιεί η Πολιτική Προστασία στην μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής Σικελίας, την Κατάνια όπου ανεστάλησαν οι διεθνείς πτήσεις λόγω της ενεργοποίησης του ηφαιστείου της Αίτνας, που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), υπάρχει κίνδυνος για υπερχείλιση λάβας από πλαγιά νότια του κρατήρα.

Italy's Mount Etna, Europe’s most active volcano, illuminates the night sky with eruptions pic.twitter.com/OVi0PlFeTE