Πτήση τρόμου της American Airlines: Το αεροσκάφος «βούτηξε» 15.000 πόδια σε 3 λεπτά

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της American Airlines με προορισμό τη Φλόριντα, αφού το αεροσκάφος «βούτηξε» 15.000 πόδια μέσα σε τρία μόλις λεπτά, ενώ στην καμπίνα ακούγονταν δυνατοί κρότοι και υπήρχε μια διάχυτη μυρωδιά καμένου.

Η πτήση 5916 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας αναχώρησε την Πέμπτη από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο του Γκέινσβιλ, όταν ξαφνικά παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο σύστημα συμπίεσης της καμπίνας, όπως εξήγησε αργότερα εκπρόσωπος στο δίκτυο FOX η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Περίπου 43 λεπτά μετά την απογείωση, όταν το πλήρωμα αντιλήφθηκε το πρόβλημα, ο πιλότος ξεκίνησε να κατεβάζει γρήγορα το αεροσκάφος σε χαμηλότερο υψόμετρο, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών.

Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν κάθοδο συνολικά 20.000 ποδιών μέσα σε διάστημα 11 λεπτών.

I’ve flown a lot. This was scary. Kudos to our amazing flight crew- cabin staff and pilots on @AmericanAir 5916. The photos cannot capture the burning smell, loud bang or ear pops. Good to be on the ground. #AA5916 #CLT #GNV pic.twitter.com/P8pPrvOQDQ