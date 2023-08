Ξήλωσε το τεράστιο λογότυπο «Χ» πάνω από τα γραφεία του Twitter o Elon Musk (βίντεο)

Τέσσερις ημέρες κράτησε μόνο η νέα, τεράστια πινακίδα με το «Χ» που έβαλε πανηγυρικά ο Έλον Μασκ πάνω από τα γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο.

Η πινακίδα προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι λάμπες φώτιζαν εκτυφλωτικά τη νύχτα, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και την παρέμβαση των αρχών.

Σήμερα, βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η πινακίδα απομακρύνθηκε από το κτήριο.

#X #SanFrancisco Breaking: The X sign has been removed. pic.twitter.com/yCRDbnKzwQ