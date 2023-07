Πέθανε ο σπουδαίος ερμηνευτής Τόνι Μπένετ - Ήταν 96 ετών

Ο εμβληματικός τραγουδιστής κέρδισε 20 Grammy και πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Ο εμβληματικός τραγουδιστής Τόνι Μπένετ, ο οποίος κέρδισε 20 Grammy και πούλησε πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

Η δημοσιογράφος Sylvia Weiner επιβεβαίωσε τον θάνατο του στο Associated Press, λέγοντας ότι ο Τόνι Μπένετ πέθανε στη γενέτειρά του, Νέα Υόρκη. Δεν έχει αναφερθεί κάποια συγκεκριμένη αιτία για τον θάνατο του, σημειώνεται, όμως, ότι ο τραγουδιστής είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2016.

Ο Μπένετ έλεγε συχνά ότι φιλοδοξία της ζωής του ήταν να δημιουργήσει «έναν κατάλογο από τραγούδια που θα γίνονταν επιτυχίες, παρά μια σειρά από πετυχημένους δίσκους». Κυκλοφόρησε περισσότερα από 70 άλμπουμ, κατακτώντας 19 Grammy και κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό τόσο του μουσικού κοινού παγκοσμίως, όσο και της μουσικής βιομηχανίας συνολικά.

Ο Τόνι Μπένετ στην 70χρονη καριέρα του έχει ερμηνεύσει τις μεγάλες επιτυχίες «I Left My Heart in San Francisco», «Rags to Riches» και «Because of You» και έχει διασκευάσει τα τραγούδια «Fly Me to the Moon», «The Very Thought of You», «MacArthur Park» και «For Once In My Life».

Ο Μπένετ ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρή ηλικία

Πολέμησε στα τελευταία στάδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεζικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αργότερα ανέπτυξε την καλλιτεχνική του καριέρα, υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολόμπια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι το οποίο έγινε και επιτυχία το 1951 με τον τίτλο «Because of You». Ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες όπως το «Rags to Riches» στις αρχές του 1953.

Έφτασε το καλλιτεχνικό του απόγειο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με πολλά γνωστά άλμπουμ όπως το «The Beat of My Heart» και «Basie Swings, Bennett Sings». Το 1962, ο Μπένετ ηχογράφησε το κομμάτι που τον έκανε ευρέως γνωστό με τίτλο «I Left My Heart in San Francisco».

Η καριέρα αλλά και η προσωπική του ζωή ακολούθησαν μία εκτεταμένα καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εποχής του ροκ. Παρόλα αυτά, ο Μπένετ έκανε την επιστροφή του στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κυκλοφορόντας διάφορα άλμπουμ που έγιναν χρυσοί δίσκοι, όταν επέκτεινε την εμβέλειά του σε ένα νεότερο hip κοινό.

Ο Μπένετ συνέχισε να δημιουργεί δημοφιλή και αξιέπαινα έργα και κατά τον 21ο αιώνα

Η καριέρα του δέχτηκε πλήγμα στα μέσα της δεκαετίας του ’60 με την αξιολόγηση του είδους της ροκ μουσικής αλλά κέρδισε αναγνώριση ξανά από τις συνεργασίες του με τη Lady Gaga οι οποίες ξεκίνησαν με το άλμπουμ «Dancing Cheek to Cheek» το 2014. Οι δύο ερμηνευτές έκαναν περιοδεία μαζί ώστε να προωθήσουν το άλμπουμ από το 2014 ως το 2015. Με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του ντουέτου με τον τίτλο «Love For Sale» το 2021, o Μπένετ έσπασε το ατομικό ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα των top-10 άλμπουμ στο Billboard 200 chart.

Ο Μπένετ επίσης έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες για τον γηραιότερο άνθρωπο που εξέδωσε άλμπουμ με καινούργιο υλικό, σε ηλικία 95 ετών και 60 ημερών.

*Από in.gr / Με πληροφορίες από Associated Press / wikimedia.org