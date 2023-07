Εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα σαρώνει τις ΗΠΑ - 54 βαθμοί στην Κοιλάδα του Θανάτου

Το δυτικό τμήμα των ΗΠΑ και μεγάλο μέρος του αμερικανικού νότου πλήττονται αυτό το σαββατοκύριακο από ένα «εξαιρετικά επικίνδυνο» κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 47 βαθμούς Κελσίου σε μερικές πόλεις.

«Ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη Δύση αυτό το σαββατοκύριακο, όπως και ορισμένα μέρη στον Νότο», προειδοποιούσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) των ΗΠΑ σε δελτίο που εξέδωσε χθες, Σάββατο, το πρωί.

«Πολλά ρεκόρ θερμοκρασιών είναι πιθανά και προβλήματα ποιότητας του αέρα θα αντιμετωπιστούν σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ», σύμφωνα με την NWS.

Και δεν αναμένεται σύντομα μια ανάπαυλα για τους πάνω από 90 εκατομμύρια Αμερικανούς που τελούν υπό συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες, καθώς ο «θόλος ζέστης» αναμένεται να «παραμείνει πάνω (από αυτές τις περιοχές) τις προσεχείς ημέρες», προέβλεψε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Θα φτάσει τους 54 στην Κοιλάδα θανάτου

Χθες το βράδυ ο υδράργυρος έφτανε τους 47 βαθμούς Κελσίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ, το οποίο κατέγραφε για 16η συναπτή μέρα μέγιστη θερμοκρασία άνω των 43 βαθμών Κελσίου.

Ένα τμήμα της πολιτείας βρίσκεται σε «βαθύ-κόκκινο» συναγερμό για ένα «επίπεδο σπάνιο και/ή μακράς διάρκειας ακραίας ζέστης», κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει το πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού της NWS.

Παράλληλα στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της Καλιφόρνιας η θερμοκρασία κυμαινόταν μεταξύ 41 και 45 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με την NWS, ενώ στην διαβόητη Κοιλάδα του Θανάτου, ο υδράργυρος έφτασε έως και 51 βαθμούς Κελσίου, ενώ για σήμερα αναμένεται να φτάσει τους 54.

