Ο Μπάιντεν εκνεύρισε τον βασιλιά Κάρολο - Πώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπασε το πρωτόκολλο (βίντεο)

Ο Τζο Μπάιντεν κατάφερε ακόμη και να εκνευρίσει τον βασιλιά Κάρολο κατά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται χαλαρός ενώ ο χρόνος και οι απαιτήσεις του πρωτοκόλλου «έτρεχαν».

Δείτε βίντεο:

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε μάλλον απρόθυμος να τερματίσει τη συζήτηση που είχε με φρουρό κατά την επιθεώρηση του τιμητικού αγήματος, αναφέρει η Daily Mail. Ο Κάρολος φάνηκε μάλιστα να οργίζεται με τον φρουρό για αυτό το περιστατικό.

Και μάλιστα, ο Μπάιντεν σχεδόν έσπασε το πρωτόκολλο πιάνοντας από το χέρι τον βασιλιά και βάζοντας το χέρι του στην πλάτη του Βρετανού μονάρχη.

Για άλλη μια φορά ο Μπάιντεν εμφανίστηκε αδύναμος, πιάνοντας το κιγκλίδωμα για να ανέβει σε μια μικρή εξέδρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

US President Joe Biden meets King Charles in grounds of Windsor Castle



Follow latest: https://t.co/fkKkDZXIjJ pic.twitter.com/B9pEK59OY2