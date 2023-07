Έφοδος στο παλάτι του Πριγκόζιν: Ράβδοι χρυσού, περούκες και ο ταριχευμένος… αλιγάτορας (φωτογραφίες, βίντεο)

Βρέθηκαν ράβδοι χρυσού, περούκες, ένα οπλοστάσιο, ένας ταριχευμένος αλιγάτορας και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με το καρατομημένο κεφάλι ενός εκ των εχθρών του.

Θησαυρό ανακάλυψαν οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας μετά από έφοδο στην έπαυλη του Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη έπειτα από εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο παλάτι του ιδρυτή και αρχηγού της Wagner βρέθηκαν ράβδοι χρυσού, περούκες, ένα οπλοστάσιο, ένας ταριχευμένος αλιγάτορας και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία με το καρατομημένο κεφάλι ενός εκ των εχθρών του.

Izvestia released footage of Russian security forces entering Prigozhin's residence and offices on the outskirts of St. Petersburg on June 24.



Coords: 60.001485,30.162491 pic.twitter.com/kLNkR9nKv0 — Status-6 (@Archer83Able) July 5, 2023

Η εφημερίδα Izvestia, που είναι φιλικά προσκείμενη στο Κρεμλίνο, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών στην έπαυλη του Πριγκόζιν, όσο εκείνος βρισκόταν εξόριστος στη Λευκορωσία στις 24 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται πως ο Πριγκόζιν έκανε χθες ταξίδι – αστραπή στην Αγία Πετρούπολη για να παραλάβει από την FSB τα όπλα που του κατέσχεσαν οι ρωσικές Aρχές μετά την βραχύβια ανταρσία των μισθοφόρων του.

Holy shit! The Prigozhin photos are the funniest thing I have ever seen. 2023 gets wilder and wilder! pic.twitter.com/xe2h626fK7 — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) July 5, 2023

Οι δεσμίδες χαρτονομισμάτων και η τεράστια βαριοπούλα

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και δεσμίδες χαρτονομισμάτων που εκτιμώνται περίπου στα 100 εκατομμύρια ευρώ αλλά και μια βαριοπούλα τεραστίων διαστάσεων η οποία φέρει επάνω την επιγραφή «για χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις».

Στην έπαυλη οι αστυνομικοί φωτογράφισαν και έναν ταριχευμένο, όπως φαίνεται, αλιγάτορα, μια ρωσική στρατιωτική στολή με τουλάχιστον 20 μετάλλια και αρκετά διαβατήρια.

Cannot believe I am spreading Russian news but Prigozhin has not denied it. According to "Izvestia" the home of Yevheni #Prigozhin was raised and private sanctuary, medical facilities, room for weapons, loads of cash and wigs (yes, wigs) were detected. pic.twitter.com/2RVIZyEXJm — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) July 5, 2023

Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν τη χλιδή μέσα στην οποία ζούσε ο Πριγκόζιν στην έπαυλή του, που περιλάμβανε μια πισίνα, ελικοδρόμιο, σάουνα, γυμναστήριο, ιδιωτικό ιατρείο και δωμάτιο προσευχής γεμάτο από εικόνες.

Πηγή: in.gr