Πέθανε στα 48 της η Coco Lee, η φωνή της «Μουλάν»

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κοκό Λι πέθανε σε ηλικία στα 48 ετών την Τετάρτη μετά από απόπειρα αυτοκτονίας που την άφησε σε κώμα, ανέφεραν οι δύο αδερφές της, Κάρολ και Νάνσυ, σε ανάρτησή τους στα social media.

Η σταρ έπασχε από κατάθλιψη για αρκετά χρόνια, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται δραστικά τους τελευταίους μήνες, ανέφεραν οι μεγαλύτερες αδερφές.

«Αν και η Κοκό αναζήτησε επαγγελματική βοήθεια και έκανε ό,τι μπορούσε για να καταπολεμήσει την κατάθλιψη, δυστυχώς αυτός ο δαίμονας μέσα της την κυρίευσε», ανέφεραν.

Η Λι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας στο σπίτι το Σαββατοκύριακο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, είπε η αδερφή της σύμφωνα με το AP.

Γεννημένη στο Χονγκ Κονγκ, η Λι μετακόμισε στις ΗΠΑ όπου φοίτησε στο γυμνάσιο του Σαν Φρανσίσκο. Έγινε τραγουδίστρια αφού κέρδισε σε έναν ετήσιο διαγωνισμό τραγουδιού που πραγματοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TVB στο Χονγκ Κονγκ και κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1994 σε ηλικία 19 ετών.

Αν και η Λι ξεκίνησε αρχικά ως τραγουδίστρια της Mandopop, αργότερα άρχισε να κυκλοφορεί άλμπουμ στα καντονέζικα και στα αγγλικά κατά τη διάρκεια της σχεδόν 30χρονης καριέρας της. Ήταν περισσότερο γνωστή για την δυνατή φωνή της και τις ζωντανές εμφανίσεις της.

«Η Κοκό Λι είναι επίσης γνωστό ότι εργάστηκε ακούραστα για να ανοίξει έναν νέο κόσμο για τους Κινέζους τραγουδιστές στη διεθνή μουσική σκηνή και έκανε τα πάντα τους Κινέζους», ανέφεραν οι αδερφές της στην ανάρτησή τους. «Είμαστε περήφανοι για αυτήν! Ξέρουμε ότι τώρα έχει πάει σε ένα πιο ευτυχισμένο μέρος και δεν υποφέρει πλέον από κατάθλιψη. Πιστεύουμε ότι ο Θεός θα τη φροντίζει».

Ήταν επίσης η πρώτη Κινέζα τραγουδίστρια που μπήκε στην αμερικανική αγορά και το αγγλικό τραγούδι της "Do You Want My Love" βρέθηκε στην κορυφή τον Δεκέμβριο του 1999.

Αφού κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο «Mandarin», έδωσε τη φωνή της στην ηρωίδα της Disney, «Μουλάν» στην ομώνυμη ταινία, ενώ ερμήνευσε και το soundtrack του «Hidden Dragon» το 2001.

Η Μουλάν είναι αμερικανική μουσική ταινία περιπέτειας κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 1998 σε παραγωγή Walt Disney Feature Animation για την Walt Disney Pictures.

Βασίζεται στον Κινεζικό θρύλο της Χουά Μουλάν και αποτελεί την 36η ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους της Disney.

Το 2011, παντρεύτηκε τον Μπρους Ρόκοβιτς, έναν Καναδό επιχειρηματία, πρώην διευθύνων σύμβουλος της εφοδιαστικής αλυσίδας του Χονγκ Κονγκ Li & Fung. Είχε δύο θετές κόρες από τον γάμο της με τον Ρόκοβιτς.

Στην πιο πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2022, μοιράστηκε πολλές φωτογραφίες της, με τις λέξεις «αγάπη» και «πίστη».

«Αγάπη και Πίστη - οι δύο αγαπημένες μου λέξεις που τις κουβαλάω δυνατά στην καρδιά μου τις οποίες χρειαζόμουν απεγνωσμένα για να ξεπεράσω αυτή την απίστευτα δύσκολη χρονιά», έγραψε στη λεζάντα.

«Η ζωή φαινόταν αφόρητη κατά καιρούς, αλλά προσάρμοσα τη στάση μιας «γυναίκας πολεμίστριας» για να τις αντιμετωπίζω κατάματα άφοβα», έγραφε στη λεζάντα.

