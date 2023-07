Ποιος ήταν ο 17χρονος Ναέλ που έπεσε νεκρός από τα πυρά Γάλλου αστυνομικού

Εργαζόταν ως διανομέας σε πιτσαρία. Είχε παρατήσει το σχολείο και προσπαθούσε να το ξαναρχίσει. Ήταν μέλος σε αθλητική ομάδα ράγκμπι. Εμφανίστηκε σε βίντεο κλιπ του Γάλλου ράπερ Jul. Αυτός ήταν ο Ναέλ Μερζούκ, ο 17χρονος Γαλλομαροκινός ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού στη Ναντέρ, πυροδοτώντας έναν κύκλο βίας σε όλη τη Γαλλία.

Μόλις έναν μήνα πριν, ο δημοφιλέστερος και σημαντικότερος ράπερ στη γαλλική ιστορία, Jul, έβγαζε το νέο του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Ragnar». Ο Ναέλ Μερζούκ, ήταν σίγουρα πολύ χαρούμενος, αφού στο συγκεκριμένο κλιπ, εμφανιζόταν δίπλα στο είδωλό του, στον σούπερ σταρ της γαλλικής σκηνής ραπ, επάνω στο μηχανάκι του.

Ο ράπερ είχε κάνει τα γυρίσματα στη Ναντέρ και ο Ναέλ, που κατοικούσε εκεί, άρπαξε την ευκαιρία να συναντήσει το είδωλό του. Δυστυχώς, δεν θα προλάβαινε να ζήσει για πολύ αυτή τη χαρά. Θα έπεφτε νεκρός μέσα σε μια νοικιασμένη Mercedes, από τη σφαίρα αστυνομικού που τον είχε σταματήσει για τροχαία παράβαση.

Η ζωή του Ναέλ δεν ήταν εύκολη. Απ' όταν γεννήθηκε, μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Μέχρι και σήμερα, ζούσε με τη μητέρα του, Μουνία, σε μια γειτονιά της Ναντέρ, περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο του Παρισιού. Στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά. Το 2021 γράφτηκε στο lycee Louis Bleriot, προσπαθώντας να πάρει πτυχίο ηλεκτρολόγου. Έξι μήνες αργότερα, τα παράτησε. Όχι όμως για πάντα.

Ο έφηβος, ο οποίος ήταν μέλος και του αθλητικού σωματείου ράγκμπι «Πειρατές της Ναντέρ», συμμετείχε τελευταία σε πρόγραμμα του οργανισμού Ovale Citoyen για επανεισδοχή στο σχολικό σύστημα, εφήβων που δυσκολεύονταν. Ο πρόεδρος του οργανισμού, Ζεφ Πιέ, δήλωσε στο France24 ότι ο Ναέλ «ήθελε να τα καταφέρει».

Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδουν γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Ναέλ δεν είχε ποινικό μητρώο, είχε όμως στον φάκελό του 15 καταγεγραμμένα περιστατικά, κυρίως για τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος, πλαστές πινακίδες, αλλά και κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών.

Στο μοιραίο περιστατικό, ο Ναέλ οδηγούσε μια κίτρινη -νοικιασμένη- Mercedes AMG A-Class με πολωνικές πινακίδες. Οι αστυνομικοί λένε ότι τον καταδίωξαν επειδή οδηγούσε επικίνδυνα σε λεωφορειολωρίδα και όταν άναψαν τους φάρους επιχείρησε να διαφύγει, αλλά «κόλλησε» στην κίνηση.

