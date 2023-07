Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις και οι ταραχές Γαλλία – Ένταση της καταστολής από την κυβέρνηση

Συνεχίζονται οι οργισμένες αντιδράσεις για την δολοφονία του 17χρονου Ναέλ, από αστυνομικό, στη Γαλλία, με την κυβέρνηση, με πρόσχημα τα επεισόδια, να εντείνει την αστυνομοκρατία και την καταστολή, ενώ «δράση» αναλαμβάνουν και οι ακροδεξιοί που ζητούν πιο άγρια καταστολή.

Και χθες τη νύχτα, συνεχίστηκε η κινητοποίηση τεράστιων δυνάμεων, κάπου 45.000 χωροφυλάκων και αστυνομικών με την υποστήριξη τεθωρακισμένων, σε όλη τη Γαλλία, ενώ αρκετοί δήμοι, επέβαλλαν νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ενδεικτική των προθέσεων της κυβέρνησης είναι η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, ότι από σήμερα Δευτέρα 3 Ιούλη, οι αρχές θα προχωρούν σε διακοπή του διαδικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές, με το πρόσχημα της αποφυγής οργάνωσης «παράνομων ενεργειών».

«Δράση» αναλαμβάνουν οι ακροδεξιοί

Σε κάποια σημεία έντασης, ιδίως στη Λιόν, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ομάδες ακροδεξιών βγήκαν στους δρόμους προφανώς με πρόθεση να συγκρουστούν με τους διαδηλωτές.

#French nationalists in the streets of Lyon are ready to fight protesters “Blue, white, red, the France to the French! they chant #FranceRiots #FranceHasFallen #FranceOnFire #emeutes #Nanterre #Nahel #Marseille pic.twitter.com/dVTWlpWI2Y