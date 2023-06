Λιούμποφ Πριγκόζινα: Η αόρατη σύζυγος του αντάρτη της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν

Η 53χρονη Ρωσίδα Λιούμποφ Πριγκόζινα, είναι η σύζυγος του αφεντικού της ομάδας μισθοφόρων της «Wagner», Γεβγκένι Πριγκόζιν ο οποίος φέρεται να έχει βρει καταφύγιο στη Λευκορωσία μετά την αποτυχημένη εξέγερση των στρατιωτών του με στόχο την ανατροπή του άλλοτε στενού του συμμάχου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Λιούμποφ στέκεται «κερί αναμμένο» στο πλευρό του Γεβγκένι Πριγκόζιν. Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», η Λιούμποφ Βαλεντίνοβνα είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του συζύγου της. Η γνωριμία τους έγινε στα πανεπιστημιακά έδρανα. Το ειδύλλιο μάλιστα λέγεται ότι χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990.

Ο Πριγκόζιν ο οποίος γεννήθηκε στο Λένινγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη το 1961, πέρασε αρκετά χρόνια στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί για ληστεία και απάτη.

Αφότου αποφυλακίστηκε, το 1990, ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια κράτησης, ξεκίνησε να πουλάει χοτ ντογκ στις υπαίθριες αγορές της γενέτειράς του. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης κατάφερε και δημιούργησε αρκετές επιχειρήσεις ενώ έγινε και εστιάτορας.

Μετά την επιτυχία του, ο Πριγκόζιν άρχισε να κερδίζει προσοδοφόρα συμβόλαια τροφοδοσίας του Κρεμλίνου με την ελίτ της Ρωσίας. Έτσι κατάφερε όχι μόνο να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πούτιν αλλά και να γίνει στενός σύμμαχος του Ρώσου συμμάχου.

Σπούδασε Χημεία και Φαρμακευτική

Πολλοί είναι αυτοί όμως που δεν γνωρίζουν ότι, μετά την δεκαετή φυλάκισή του, ο Πριγκόζιν αποφάσισε να αφιερώσει χρόνο στη μόρφωσή του. Πέρασε το κατώφλι του πανεπιστημίου για να σπουδάσει Χημεία και Φαρμακευτική. Ωστόσο, το αντικείμενο των σπουδών του δεν του κέντρισε το ενδιαφέρον, σε αντίθεσή με την μελλοντική του σύζυγο, κατά εννέα χρόνια νεότερή του, Λιούμποφ Βαλεντίνοβνα. Το ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά: δύο κόρες, την Πολίνα και τη Βερόνικα κι έναν γιο τον Παβέλ.

Στο στόχαστρο διεθνών κυρώσεων και η κυρία Πριγκόζιν

Σήμερα, η 53χρονη Λιούμποφ παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή του συζύγου της. Ιδιοκτήτρια πολλών κέντρων ευεξίας και μιας αλυσίδας εργοστασίων σοκολάτας (το «Μουσείο Σοκολάτας») στην Αγία Πετρούπολη, λέγεται ότι περιλαμβάνεται διακριτικά στο οργανόγραμμα πολλών εκ των εταιρειών που διευθύνει το αφεντικό της ρωσικής ομάδας μισθοφόρων «Wagner».

Σύμφωνα με τις «κακές γλώσσες», φέρεται ότι είναι ιδιοκτήτρια της «Agat LLC», θυγατρικής της Concord Management and Consulting LLC, που ανήκει στον όμιλο Concord, τον οποίο ίδρυσε ο σύζυγός της . Ο Γεγβκένι είχε τα ηνία της εταιρείας μέχρι το 2019.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι «Financial Times» ανέφεραν ότι η Λιούμποφ και τα παιδιά της διαδραματίζουν διάφορους ρόλους στην επιχείρηση της κυρίας Πριγκόζιν, η οποία επωφελείται από την «προνομιακή της θέση μεταξύ της ρωσικής ελίτ».

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι δυτικές χώρες δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν τη Ρωσίδα επιχειρηματία επιβάλλοντάς της διεθνείς κυρώσεις από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

