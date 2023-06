Συγκλονίζει η γυναίκα που έχασε σύζυγο και γιο στο Titan: «Αρχικά ήταν να πάω εγώ με τον άνδρα μου»

Η Κριστίν Νταγούντ και η κόρη της Αλίνα βρίσκονταν πάνω στο μητρικό σκάφος του υποβρυχίου Titan όταν ξαφνικά χάθηκε η επικοινωνία λίγη ώρα αφότου άρχισε να καταδύεται στο ναυάγιο του Τιτανικού. Στο βαθυσκάφος επέβαιναν, μεταξύ άλλων, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Σαχσάντα Νταγούντ, σύζυγος της Κριστίν, και ο 19χρονος γιος του ζευγαριού, Σουλεμάν. Και οι δύο, όπως λέει η τραγική μητέρα στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά το τραγικό συμβάν, ήταν ενθουσιασμένοι που επιτέλους θα έβλεπαν το θρυλικό ναυάγιο.

Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιβαινόντων του Titan κράτησε αρκετά 24ωρα, μέχρι που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια του βαθυσκάφους και ανακοινώθηκε επίσημα ο θάνατος των πέντε ανδρών. Για την Κριστίν Νταγούντ πάντως, που αρχικά προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, κάθε ίχνος ελπίδας εξανεμίστηκε όταν συμπληρώθηκαν 96 ώρες από την εξαφάνιση του σκάφους, γεγονός που σήμαινε ότι είχε πιθανότατα εξαντληθεί το οξυγόνο στο εσωτερικό του υποβρυχίου.

«Τότε ήταν που έχασα την ελπίδα μου και έστειλα μήνυμα στην οικογένειά μου στη στεριά, γράφοντάς τους ότι προετοιμάζομαι για το χειρότερο», είπε η Νταγούντ μιλώντας στο BBC.

H Κριστίν απέτισε φόρο τιμής στον 19χρονο γιο της, φοιτητή στου Πανεπιστημίου Strathclyde, ο οποίος είχε πάρει μαζί του στο βαθυσκάφος έναν κύβο του Ρούμπικ, ελπίζοντας ότι θα έσπαγε το παγκόσμιο ρεκόρ για την επίλυσή του στο μεγαλύτερο βάθος στη θάλασσα.

Christine Dawood wanted to talk to the BBC and pay tribute to the son and husband she lost.

Longer interview running on @BBCWorld on-air and online

🎥 @robtaylortv @EloiseAlanna pic.twitter.com/q1LW946xpn