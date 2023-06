Ρωσία: Οι ρωγμές στο καθεστώς Πούτιν και η απειλή για την παγκόσμια οικονομία

Τις τελευταίες μέρες, ακόμα και μετά το συμβιβασμό που οδήγησε τον επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκοζίν, στη Λευκορωσία, οι πάντες προσπαθούν να μαντέψουν τι θα φέρουν τα “απόνερα” της ανταρσίας στη Ρωσία. Με το γόητρο του Ρώσου προέδρου να είναι βαριά πληγωμένο, οι Αμερικανοί εκτιμούν ότι η ανταρσία της Βάγκνερ κατέδειξε ότι το καθεστώς Πούτιν έχει “ρωγμές”, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει τις πιθανές συνέπειες μιας αστάθειας στη Ρωσία για την παγκόσμια οικονομία.

Εν πρώτοις, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος ανέφερε ότι το χάος που ξεκίνησε στη Ρωσία αποκάλυψε “εσωτερικές ρωγμές” στη χώρα “που δεν υπήρχαν”. Με το πλέον ανησυχητικό να είναι η εκτίμηση του Μπλίνκεν ότι η αποσταθεροποίηση στη Μόσχα ίσως να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, πολλοί είναι αυτοί που διατηρούν τις ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αρχικά, κανείς δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσει στο μέλλον οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Ο μεν Πούτιν, εμφανίζεται αποδυναμωμένος -έστω και ηθικά – και ας μην ξεχνάμε πως, παρά την αμνήστευση και τη διαφυγή στη Λευκορωσία, ο Πριγκοζίν έχει χαρακτηριστεί “προδότης” από τον Ρώσο πρόεδρο.

American Journalist Patrick Lancaster published an exclusive interview that he took with Prigozhin during his departure from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don. In the video, Prigozhin called the result of his “justice march” normal.



