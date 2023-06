Πανικός σε συναυλία στην Ουάσιγκτον: Ένοπλος εισέβαλε και άνοιξε πυρ στους θεατές

Υπάρχουν αναφορές για πολλά θύματα και τραυματίες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έχει συλληφθεί.

Ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, όταν ένοπλος εισέβαλε σε συναυλία μεταξύ των θεατών και άνοιξε πυρ.

BREAKING: Several victims in Gorge Amphitheatre shooting, with suspect in custody. — The Spectator Index (@spectatorindex) June 18, 2023

Όπως πληροφόρησε το γραφείο του σερίφη της κομητείας, ο δράστης έχει συλληφθεί, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για αρκετά θύματα από τους πυροβολισμούς.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο Gorge Amphitheatre, εκεί όπου δίνονταν συναυλίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Beyond Wonderland.

Please avoid the Gorge Gate H campgrounds area as it is closed due to an incident that has been handled by local authorities. There is no current danger to festival goers or the campgrounds. — Beyond Wonderland at The Gorge (@BeyondWlandPNW) June 18, 2023

Το φεστιβάλ Beyond Wonderland διαρκεί 3 μέρες και αρκετός κόσμος κάνει κάμπινγκ ενώ πραγματοποιούνται live εμφανίσεις καλλιτεχνών ηλεκτρονικής μουσικής.

And that was just the Pre-Party. 😈🔥 @RiotTenMusic turned the Cheshire Woods upside down. 🌀😸



THANK YOU, Headliners for an EPIC start to #BeyondPNW! 💖🎉



See you in the campgrounds for night one of the Silent Disco! 🐰🎧 pic.twitter.com/TP0SRu6gZA — Beyond Wonderland at The Gorge (@BeyondWlandPNW) June 17, 2023

Πηγή: cnn.gr