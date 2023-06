Στρατιώτης άνοιξε πυρ κατά των συναδέλφων του σε πεδίο βολής στην Ιαπωνία (βίντεο)

Δυο μέλη του στρατού της Ιαπωνίας έχασαν τη ζωή τους κι άλλο ένα τραυματίστηκε σήμερα από πυρά συναδέλφου τους με αυτόματο σε πεδίο βολής στον νομό Γκιφού (κεντρικά), κατά νεότερο απολογισμό που ανακοινώθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

«Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος άλλου ενός ανθρώπου», ανέφερε ο στρατός ξηράς σε λακωνικό ανακοινωθέν του, ενώ νωρίτερα έκανε λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, νεαρός νεοσύλλεκτος σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Γκιφού, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, ο φερόμενος ως δράστης της επίθεση είναι ηλικίας 18 ετών.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περί τις 09:00 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 03:00 ώρα Ελλάδας] στο πεδίο βολής, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Χιροκάζου Ματσούνο, που ανέφερε νωρίτερα πως «τρία μέλη των ένοπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν».

