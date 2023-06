Εκτός ελέγχου 239 πυρκαγιές στον Καναδά - Έλληνας περιγράφει την κατάσταση (βίντεο)

Μετά τις καναδικές επαρχίες της Αλμπέρτα στα δυτικά του Καναδά και της Νέας Σκωτίας στα ανατολικά της χώρας το Κεμπέκ πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές. Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βοχαΐτης, από το Τορόντο μίλησε στην ΕΡΤ για τις «πρωτοφανείς» πυρκαγιές που έχουν αναγκάσει χιλιάδες κόσμο να απομακρυνθεί από τις εστίες του.

«Ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τις δασικές εκτάσεις και το νερό που έχει» ανέφερε επισημαίνοντας ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί 414 φωτιές ενώ αυτή αυτή την στιγμή, όπως είπε, «οι 239 είναι εκτός ελέγχου»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους δίχως ευτυχώς να υπάρχουν απώλειες ζωών.

Canada is seeing its worst-ever start to wildfire season, with blazes ravaging much of the country creating hazardous smoky conditions pic.twitter.com/jupDt5h76H