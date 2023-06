Ισχυρή αντίσταση από τους Ρώσους στην ουκρανική αντεπίθεση - Η Ουκρανία χτύπησε το ρωσικό αρχηγείο

«Ο ουκρανικός στρατός προσπάθησε να προελάσει με 1.500 στρατιώτες και 150 τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά ο εχθρός ανακόπηκε», υποστήριξε ο Σεργκέι Σόιγκου

Η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία συνεχίζει να παραμένει σιωπηλή, αλλά ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν έχει καταστήσει σαφές ότι η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση του Κιέβου έχει ξεκινήσει, πάνω από 15 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου. «Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτή η επίθεση έχει ξεκινήσει», είπε ο Πούτιν στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. «Αυτό επιβεβαιώνεται από την ανάπτυξη των στρατηγικών εφεδρικών δυνάμεων», είπε ο Ρώσος πρόεδρος σε συνέδριο στο Σότσι, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν στο Telegram.

Ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι υπήρξαν «έντονες μάχες» για πέντε ημέρες. Υποστήριξε επίσης ότι οι Ουκρανοί δεν είχαν επιτύχει τους στόχους τους σε κανέναν τομέα του μετώπου. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα. Από την αρχή του πολέμου, ιδιαίτερα η ρωσική πλευρά έχει επανειλημμένα κάνει ψευδείς στρατιωτικές δηλώσεις.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου είπε επίσης την Πέμπτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα απώθησαν μια απόπειρα προέλασης της Ουκρανίας στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Ο ουκρανικός στρατός προσπάθησε να προελάσει με 1.500 στρατιώτες και 150 τεθωρακισμένα οχήματα, αλλά ο εχθρός ανακόπηκε και υπήρξαν μεγάλες απώλειες από την ουκρανική πλευρά», υποστήριξε ο Σεργκέι Σόιγκου.

Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τους στρατιώτες

Λίγο μετά τα σχόλια του Πούτιν για την υποτιθέμενη έναρξη της αντεπίθεσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία μέσω βίντεο, δεν αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του Ρώσου Προέδρου, αλλά ούτε και τους επιβεβαίωσε. Ο Ζελένσκι επαίνεσε τις ένοπλες δυνάμεις του για τον «ηρωισμό» τους. «Για τους στρατιώτες μας, για όλους όσους μετέχουν σε ιδιαίτερα σκληρούς αγώνες αυτές τις μέρες, βλέπουμε τον ηρωισμό σας και σας είμαστε ευγνώμονες για κάθε λεπτό της ζωής σας.»

Στην ομιλία του, ο Ζελένσκι δεν ανέφερε λεπτομέρειες για τις εξελίξεις στο μέτωπο. Ωστόσο, πραγματοποίησε συνάντηση με την Stavka, την ανώτατη διοίκηση της Ουκρανίας. Το επίκεντρο των Ουκρανών στρατιωτών είναι «σε όλα τα μέρη όπου χρειάζεται και ο εχθρός μπορεί να υποστεί ορισμένες απώλειες», τόνισε.

Αξιωματούχοι στην Ουκρανία δήλωσαν πρόσφατα ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν έτοιμες για την αναμενόμενη αντεπίθεση – αλλά δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση.

Αρκετοί δυτικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη πει ότι η επίθεση του ουκρανικού στρατού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Το αμερικανικό think tank Institute for the Study of War και οι «New York Times» ανέφεραν επίσης, ότι σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, η αντεπίθεση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Προηγουμένως, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, επικαλούμενο ανώνυμους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ανέφερε ότι η επίθεση είχε ξεκινήσει. Ο ουκρανικός στρατός απέρριψε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης. «Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος του ουκρανικού γενικού επιτελείου.

Σκληρή ρωσική αντίσταση

Ο Αυστριακός συνταγματάρχης Μάρκους Ράισνερ μιλώντας στο γερμανικό ntv έκανε λόγο για σκληρή ρωσική αντίσταση. «Η ουκρανική πλευρά εκπλήσσεται από τη ρωσική επιμονή και ευελιξία», τόνισε και πρόσθεσε: Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις όχι μόνο μπόρεσαν να σταματήσουν την ουκρανική επίθεση χρησιμοποιώντας πυροβολικό και τα ναρκοπέδια, αλλά χρησιμοποίησαν και την αεροπορία για τακτική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τον Αυστριακό ειδικό, οι Ρώσοι έχουν γίνει πιο ευέλικτοι: «Χρησιμοποιούν πλέον πολύ μικρές κινητές ομάδες με μεταφερόμενους, κατευθυνόμενους αντιαρματικούς πυραύλους με βεληνεκές δύο χιλιομέτρων», λέει ο Ράισνερ. Αυτά τα μικρά οχήματα είναι δύσκολα αναγνωρίσιμα. «Αυτή είναι μια δυσάρεστη έκπληξη για την Ουκρανία».

Επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ζαπορίζια

Σφοδρές μάχες μαίνονται αυτή τη στιγμή στις περιοχές Ζαπορίζια και Λουχάνσκ. Τα ουκρανικά στρατεύματα, προφανώς προσπαθούν να προχωρήσουν νότια της πόλης Ορέχοβο Orekhovo και δυτικά του Βούλενταρ. Οι μάχες συνεχίζονται επίσης στο Μπαχμούτ. Αρχικά, υπήρξαν μικρές αναφορές επιτυχίας από τους Ουκρανούς, αλλά σχεδόν αποκλειστικά μέσω Ρώσων πολεμικών μπλόγκερ. Η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία εξακολουθεί να είναι απρόθυμη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μάχες, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να αποκτηθούν αξιόπιστες πληροφορίες.

Πρόσφατα, ωστόσο, υπήρξαν επίσης πολλές φωτογραφίες και βίντεο με κατεστραμμένα τανκς και οχήματα μάχης πεζικού του ουκρανικού στρατού στις επίμαχες περιοχές. Προφανώς, αυτά περιλάμβαναν άρματα μάχης Leopard 2 που προμήθευσαν οι Γερμανοί και αμερικανικά μαχητικά οχήματα πεζικού Bradley.

Η Ουκρανία χτυπά το ρωσικό αρχηγείο

Μακριά από τη γραμμή του μετώπου, τα ουκρανικά στρατεύματα φαίνεται να έχουν καταφέρει πάντως ένα σημαντικό πλήγμα κατά του ρωσικού στρατού. Φωτογραφίες στα social media δείχνουν κτίρια να φλέγονται στο Χένιτσεκ, στη νότια Ουκρανία. Λέγεται ότι είναι το αρχηγείο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στη νότια Ουκρανία. Το αρχηγείο ήταν στη Χερσώνα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μεταφέρθηκε πολύ πιο νότια, πριν από αντεπίθεση από την Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε επισκεφτεί μάλιστα το ρωσικό αρχηγείο, τον Απρίλιο.

Πηγή: naftemporiki.gr