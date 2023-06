Γιατί καίγεται ο Καναδάς; Απειλεί και την Νορβηγία το νέφος καπνού (φωτογραφίες, βίντεο)

Η έλευση βροχής στο ανατολικό τμήμα του Καναδά, που πλήττεται εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα από πρωτοφανείς πυρκαγιές, βοήθησε τους πυροσβέστες στη Νέα Σκωτία, αν και η κατάσταση στο Κεμπέκ παραμένει κρίσιμη.

Από ακτή σε ακτή, ανεξέλεγκτες φλόγες σε εννέα από τις 13 επαρχίες και περιοχές της χώρας έχουν καταβροχθίσει εκατομμύρια στρέμματα δάσους, έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες υποδομές, έχουν αναγκάσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχουν σκεπάσει πόλεις κοντά και μακριά από τις φλόγες σε απόκοσμα σύννεφα του τοξικού καπνού.

Το 85% της πυρκαγιάς που απειλούσε το Χάλιφαξ, πρωτεύουσα της Νέας Σκωτίας, έχει τεθεί υπό έλεγχο και πλέον η κατάσταση είναι «σταθερή», ανακοίνωσαν οι αρχές, ωστόσο ο καπνός από τις πυρκαγιές εξακολουθεί να «πνίγει» αρκετές πολιτείες της Αμερικής και αναμένεται να φτάσει μέχρι και τη Νορβηγία.

Γιατί καίγεται ο Καναδάς;

Ο Καναδάς, του οποίου τα 895 εκατομμύρια στρέμματα δάσους καλύπτουν περίπου το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης, αντιμετωπίζει πυρκαγιές κάθε χρόνο. Όμως οι φετινές πυρκαγιές ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένες, πολυάριθμες και έντονες.

Το καλοκαίρι συχνά φέρνει σοβαρές πυρκαγιές στον δυτικό Καναδά, ειδικά καθώς η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να στεγνώνει τη βλάστηση και να θερμαίνει την ατμόσφαιρα.

Οι επαρχίες στα ανατολικά - συμπεριλαμβανομένου του Κεμπέκ και της Νέας Σκωτίας - είναι κάπως πιο προστατευμένες από πυρκαγιές ή τουλάχιστον τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο αέρας που βγαίνει από τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό διατηρεί συνήθως την περιοχή υγρή και πιο δροσερή, καθιστώντας λιγότερο πιθανό να ξεσπάσουν πυρκαγιές, σύμφωνα με το Reuters.

Τα δάση στα ανατολικά τείνουν επίσης να είναι λιγότερο εύφλεκτα, σημειώνει το Reuters. Σε αντίθεση με τα δυτικά δάση, στα οποία κυριαρχούν τα πυρίμαχα αειθαλή, τα ανατολικά δάση έχουν επίσης πλατύφυλλα φυλλοβόλα δέντρα, τα οποία είναι λιγότερο εύφλεκτα (τα κλαδιά τους ξεκινούν ψηλότερα από το έδαφος και τα φύλλα τους περιέχουν περισσότερη υγρασία).

Αλλά υπό τις κατάλληλες συνθήκες, ακόμη και τα ανατολικά δάση μπορούν να καούν. Το 2021 ήταν μια ιδιαίτερα καταστροφική χρονιά, με τις φλόγες να καταστρέφουν ολόκληρες πόλεις. Οι επαρχίες της Αλμπέρτα, της Νέας Σκωτίας και του Κεμπέκ φέτος γνώρισαν ρεκόρ ζέστης. Ορισμένες περιοχές της Αλμπέρτα κατέγραψαν μέσες θερμοκρασίες πάνω από 12 βαθμούς υψηλότερες τον περασμένο μήνα από ό,τι έναν τυπικό Μάιο. Η περιοχή του Ατλαντικού του Καναδά έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από ξηρασίες από τον Φεβρουάριο. Τμήματα της περιοχής, που περιλαμβάνει τη Νέα Σκωτία, το Νιού Μπράνσγουικ, το νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου και τη Νέα Γη, κατέγραψαν τον πιο ξηρό Απρίλιο που έχει καταγραφεί. Όταν τα δάση είναι ξηρά, αναφλέγονται πιο εύκολα.

«Αυτό που είναι μοναδικό για φέτος είναι ότι τα δάση είναι τόσο ξηρά που οι πυρκαγιές είναι πολλές φορές μεγαλύτερες από ό,τι συνήθως», είπε ο Μάθιου Χέρτο, καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού, στη Rachel DuRose του Vox .

Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει πηγή ανάφλεξης. Και για τις φωτιές στα ανατολικά, πιθανότατα ήταν ένας συνδυασμός κεραυνών, ανθρώπων και υποδομών (όπως τρένα, που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες).

Η κλιματική αλλαγή θερμαίνει τον πλανήτη και ο θερμότερος αέρας απορροφά την υγρασία από τα δέντρα και άλλα φυτά, καθιστώντας τα πιο εύφλεκτα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπερθέρμανση κάνει τις εποχές των πυρκαγιών στον Καναδά, τις ΗΠΑ και αλλού, μεγαλύτερες και πιο έντονες. Η έρευνα δείχνει ότι οι πυρκαγιές καίνε πλέον μεγαλύτερες εκτάσεις, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Καθώς η ατμόσφαιρα θερμαίνεται, η ικανότητα απορρόφησης υγρασίας από τα καύσιμα [δέντρα και άλλη βλάστηση] αυξάνεται σχεδόν εκθετικά», δήλωσε ο Μάικ Φλάνιγκαν, καθηγητής πυρκαγιάς άγριων περιοχών στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα. «Επομένως, αν δεν έχουμε περισσότερη βροχή για να αντισταθμίσουμε αυτό το φαινόμενο ξήρανσης, τα χωράφια μας θα είναι πιο ξηρά».

When the smoke from the forest fires in Canada reaches Norway, senior scientist @Nick_Evangeliou says we may be able to see some haze or smell smoke. Senior scientist @EckhardtSabine has made a simulation showing how the smoke moves through the atmosphere:https://t.co/YguzogMH3c