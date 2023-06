«Σας έδωσα προαγωγή»: Νέα γκάφα Μπάιντεν με Ρίσι Σούνακ (βίντεο)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προσφώνησε «πρόεδρο» τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ κατά τον σύντομο διάλογο που είχαν σήμερα μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες στον Λευκό Οίκο.

Ο 80χρονος Μπάιντεν έσπευσε να διορθώσει, αστειευόμενος ότι έδωσε προαγωγή στον Σούνακ. «Λοιπόν, κύριε πρόεδρε… Μόλις σας έδωσα προαγωγή… Κύριε πρωθυπουργέ, είναι υπέροχο που σας υποδεχόμαστε ξανά», είπε ο Μπάιντεν κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος αντέδρασε γελώντας.

"Well Mr President...I just demoted you, Mr Prime Minister."



President Biden momentarily forgets Rishi Sunak's job title. pic.twitter.com/BaKMMxeoiX