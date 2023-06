Επίθεση με μαχαίρι στη Γαλλία: Τέσσερα παιδιά σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στις γαλλικές Άλπεις και στη Γενεύη τα τέσσερα παιδιά που έπεσαν θύματα της επίθεσης στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας την Πέμπτη (8/6), όταν ένας 32χρονος Σύρος μπήκε σε παιδική χαρά και τα μαχαίρωσε. Στο συμβάν τραυματίστηκαν δύο ενήλικες απο το μαχαίρι του δράση και ο 32χρονος Σύρος από τα πυρά των αστυνομικών.

Τα παιδιά - ηλικίας 22 μηνών με καταγωγή από τη Γερμανία, τριών ετών από τη Βρετανία και τα άλλα δύο ετών, υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο ακόμα δεν είναι εκτός κινδύνου σύμφωνα τον εισαγγελέα και τον δήμαρχο της πόλης Ανεσί.

Ο δράστης ένας 32χρονος Σύρος, ο «Abdalmasih Η», παντρεμένος με Σουηδή και πατέρας ενός τρίχρονου παιδιού, συνελήφθη. Το ζευγάρι χώρισε πριν από οκτώ μήνες και η γυναίκα του όπως φαίνεται δεν έχει νέα του εδώ και τέσσερις μήνες. Αυτός και η σύζυγός του σπούδαζαν μαζί για να γίνουν νοσηλευτές.

Σύμφωνα με την Γαλλίδα πρωθυπουργό Ελίζαμπεθ Μπορν, ο Σύρος πρόσφυγας, έκανε αίτηση ασύλου στη Σουηδία πριν από δέκα χρόνια. Αργότερα έκανε το ίδιο σε Ελβετία, Ιταλία και Γαλλία, όμως λόγω των άλλων αιτήσεων, η Γαλλία απέρριψε την αίτησή του. Έφερε σουηδικά έγγραφα ταυτότητας και σουηδική άδεια οδήγησης, είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο 32χρονος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1991 και δεν έχει «φάκελο» στην αστυνομία. Πάνω του βρέθηκε ένας σταυρός και όπως έχει δηλώσει, όταν έκανε αίτηση ασύλου, είναι Χριστιανός συριακής καταγωγής και έφτασε στη Σουηδία τον Οκτώβριο του 2022. Επιπλέον, του είχε αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα στη Σουηδία, σύμφωνα με απόφαση της 26ης Απριλίου του 2023.

Το κίνητρο του άνδρα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ενώ το δικαστικό σώμα ανέφερε πως ο δράστης δεν έχει ποινικό ή ψυχιατρικό ιστορικό.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανάν δήλωσε ότι πάνω στον 32χρονο βρέθηκε ένας σταυρός και πως έχει εισέλθει νόμιμα στη Γαλλία.

Στα σχετικά βίντεο των ΜΜΕ που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από το σημείο της επίθεσης, φαίνεται και η στιγμή της σύλληψής του από τις αστυνομικές αρχές. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, όπως αναφέρει το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αυτόπτες μάρτυρες, η επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε τις 09:45 (τοπική ώρα) με τον άνδρα να φοράει σκούρα ρούχα κι ένα τουρμπάνι.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο της ώρα της επίθεσης του Σύρου ένας άνδρας με κίνδυνο της ζωής του προσπάθησε να αφοπλίσει, εμπόδισε και απώθησε από την παιδική χαρά τον δράστη.

Η ηρωική του προσπάθεια δεν πέρασε απαρατήρητη με πολλούς να λένε πως αν δεν ήταν ο άνδρας με τη τσάντα ίσως ο δράσης να είχε τραυματίσει περισσότερα άτομα. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα πρόκειται για έναν 24χρονο Γάλλο ονόματι Ανρί.

Υπήρξαν πολλά περιστατικά τα τελευταία χρόνια μουσουλμάνων μεταναστών στη Γαλλία να μαχαιρώνουν ανθρώπους σε τυχαίες επιθέσεις, συχνά ενώ φώναζαν «Αλλάχου ακμπάρ». Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ο δράστης φώναξε «Στο όνομα του Ιησού Χριστού» καθώς κρατούσε το μαχαίρι και ισχυρίζεται ότι είναι Χριστιανός. Το όνομά του, Abdalmasih, σημαίνει «Δούλος του Μεσσία» ή «Δούλος του Χριστού». Ο Ιησούς, ωστόσο, αναφέρεται ως «αλ-Μασίχ» στο Κοράνι, επομένως αυτό είναι ένα όνομα που θα μπορούσαν να έχουν και οι Μουσουλμάνοι.

Οι αντιδράσεις στη Γαλλία

Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι βουλευτές προσευχήθηκαν για τη ζωή των παιδιών. Στο σημείο της επίθεσης μετέβησαν η πρωθυπουργός της Γαλλίας, όσο και ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Το σχολείο που βρισκόταν μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο, έκλεισε για προληπτικές λόγους ενώ οι αρχές είχαν κρατήσει εκτός του κτιρίου τους μαθητές για λόγους προστασίας.

«Για μία απολύτως δειλή επίθεση», κάνει λόγο ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμά του στο Twitter. «Η χώρα είναι σε κατάσταση σοκ. Τα παιδιά και ένας ενήλικας βρίσκονται δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους, με τις οικογένειές τους και τα σωστικά συνεργεία». Ο δράστης έκοβε βόλτες επί δύο μήνες στον τόπο του εγκλήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Επί δύο μήνες, ο 31χρονος δράστης έκοβε βόλτες ολομόναχος στην περιοχή όπου μαχαίρωσε έξι άτομα, τέσσερα μικρά παιδιά και δύο ενήλικες, σύμφωνα με μαρτυρία που επικαλείται το γαλλικό ραδιοφωνικό δίκτυο «France Bleu».

«Ο άνδρας αυτός ήταν καθημερινά στην πλατεία του Ανεσί , από το πρωί μέχρι το βράδυ, και όλοι τον είχαν προσέξει επειδή ήταν ολομόναχος» δήλωσε μάρτυρας στο τοπικό ραδιόφωνο.

Σημειώνεται ότι η γαλλική κοινή γνώμη είναι τόσο σοκαρισμένη που η κυβέρνηση ζήτησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποσύρουν τα βίντεο της επίθεσης.

Τι λέει η πρώην σύζυγος του

Tο γαλλικό δίκτυο BFMTV, κατάφερε να εντοπίσει την μητέρα του παιδιού του που ζει στη Σουηδία με την ίδια να υποστηρίζει ότι το ζευγάρι χώρισε πριν οκτώ μήνες. Η πρώην σύζυγος του δράστη είπε ότι έχει να λάβει νέα του εδώ και τέσσερις μήνες. Όπως τόνισε, γνώρισε τον Abdalmasih H. στην Τουρκία πριν από πέντε χρόνια. Της είπε ότι κατάγεται από την πόλη Χασάκε της Συρίας, η οποία μέχρι το 2011 φιλοξενούσε μία μεγάλη χριστιανική κοινότητα ενώ έκτοτε αποτελεί θέατρο βίαιων συγκρούσεων. Το ζευγάρι όσο ζούσε κάτω από την ίδια στέγη, έμενε στην περιοχή Trollhättan της Σουηδίας.

Όταν χώρισαν, η πρώην σύζυγος του δράστη αποφάσισε να μείνει στην πατρίδα της αφού εκεί έχει δουλειά και στέγη. «Ήταν ένας «ευγενικός» άνδρας όσο είμαστε μαζί που φρόντιζε το παιδί μας», δήλωσε η γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν έχει δοθεί στην δημοσιότητα.

