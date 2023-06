Πνίγεται η Νέα Υόρκη από το νέφος καπνού των πυρκαγιών του Καναδά (βίντεο)

Η ποιότητα του αέρα χειρότερη κι από την 11η Σεπτεμβρίου - Σκηνές Αποκάλυψης και σε Ουάσινγκτον, Βοστώνη, Οχάιο, Κάνσας, Νότια Καρολίνα και άλλες περιοχές

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στις ΗΠΑ όπου καπνός από τις φωτιές στον Καναδά «πνίγει» πάνω από δώδεκα Πολιτείες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο καπνός προκάλεσε πολλά προβλήματα στις πτήσεις με αποτέλεσμα να υπάρξουν ακυρώσεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA). Συγκεκριμένα, ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά καθυστέρησε τις πτήσεις στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης την Τετάρτη.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας «επιβράδυνε την κυκλοφορία από και προς τα αεροδρόμια της περιοχής της Νέας Υόρκης λόγω μειωμένης ορατότητας από τον καπνό της δασικής πυρκαγιάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η υπηρεσία θα προσαρμόσει τον όγκο της κίνησης για να λαμβάνει υπόψη τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες», ανέφερε η FAA. Ο χρόνος αναμονής μάλιστα, έφτασε μέχρι τα 120 λεπτά, κατά μέσο όρο.

Ο καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά μεταφέρεται με τον άνεμο νοτιότερα. Ο ουρανός πολλών πόλεων έχει πάρει ένα γκριζωπό, θολό χρώμα και τοπικοί αξιωματούχοι προτρέπουν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.

«Μυρίζει σαν φωτιά» λένε όσοι βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, όπως μεταδίδει το BBC. «Κανονικά θα υπήρχαν άνθρωποι να κάθονται έξω, να τρώνε το μεσημεριανό τους γεύμα ή απλώς να κάνουν ένα διάλειμμα. Σήμερα, κανείς δεν καθόταν στα τραπέζια. Από τους λίγους ανθρώπους που είδα, οι περισσότεροι φορούσαν μάσκες. Υπάρχει μια πυκνή πορτοκαλί ομίχλη στην πόλη».

So now we have to wear masks OUTSIDE in New York because of wildfire smoke from Canada! Smells like the day after an 11th boney, so it does! #smoke pic.twitter.com/IMHe2LQo7u — Tony Macaulay (@tonymacaulay) June 7, 2023

Επίσης, στην πόλη της Νέας Υόρκης τα δημόσια σχολεία λειτουργούσαν κανονικά, όμως ακύρωσαν ή μετέφεραν σε εσωτερικούς χώρους τις υπαίθριες δράσεις τους.

Τα σχολεία στην Ανατολική Ακτή ακύρωσαν υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αθλητικούς αγώνες και εκδρομές, για να προστατευθούν οι μαθητές. Στην Μπιθεσντά, στο Μέριλαντ, ένα λύκειο μετέφερε την τελετή αποφοίτησης σε εσωτερικό χώρο ενώ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ένα δημοτικό ανέβαλε τον σχολικό χορό του. Ένα σχολείο στο Μονκλέρ του Νιου Τζέρσι ακύρωσε την εκδρομή της πέμπτης τάξης σε ένα ψυχαγωγικό πάρκο.

Τα μέτρα προστασίας που προτείνουν οι ειδικοί

Οι μάσκες έχουν επιστρέψει στους δρόμους της Νέας Υόρκης και του Τορόντο, αλλά πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται ποιο είδος μάσκας λειτουργεί καλύτερα για την προστασία από τον καπνό.

Αρχικά, οι ειδικοί συνιστούν οι άνθρωποι να μένουν σε εσωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Εάν πρέπει να περάσουν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, συνιστούν να εφαρμόσουν καλά στο πρόσωπό τους μια μάσκα τύπου N95 ή μια αντίστοιχη, καθώς αυτές οι μάσκες δεν επιτρέπουν στον αέρα να περάσει από μικρά ανοίγματα μεταξύ της μάσκας και του προσώπου.

Οι πιο χαλαρές μάσκες μπορούν διαφορετικά να αφήσουν μέρος του καπνού να εισέλθει, ο οποίος περιέχει επιβλαβή, λεπτά σωματίδια που προκαλούν προβλήματα υγείας. Για αυτό μια χειρουργική μάσκα θα παρέχει κάποια προστασία εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ένα N95, αλλά δεν συνιστάται η χρήση τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα έξω.

Στελέχη των υπηρεσιών Υγείας από το Βερμόντ μέχρι τη Νότια Καρολίνα, στην Ανατολική Ακτή, αλλά επίσης και στο Οχάιο και το Κάνσας, στις Μεσοδυτικές ΗΠΑ, κάλεσαν εκατομμύρια κατοίκους να περιορίσουν τον χρόνο που περνούν στο ύπαιθρο. Τα μικροσωματίδια που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην αναπνοή και ενέχουν κινδύνους για την υγεία, προειδοποίησαν.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) εξέδωσε έκτακτο δελτίο συναγερμού για την ποιότητα του αέρα από τη Νέα Αγγλία μέχρι τη Νότια Καρολίνα.

«Η χρήση μάσκας ίσως να βοηθά να περιοριστεί το πρόβλημα, για όσους πάσχουν από ασθένειες του αναπνευστικού. Αναμένεται περισσότερος καπνός την Πέμπτη και την Παρασκευή», ανέφερε στο Twitter το γραφείο της NWS στην Ουάσινγκτον.

Ο ουρανός πάνω από τη Νέα Υόρκη και σε πολλές άλλες πόλεις έχει πάρει γκρίζο χρώμα και ο αέρας μυρίζει έντονα καμένο ξύλο. Σε πολλά μέρη ο ανατέλλων ήλιος εμφανίστηκε σαν ένας μικρός, πορτοκαλί δίσκος. Οι ουρανοξύστες της πόλης, που συνήθως διακρίνονται από απόσταση πολλών χιλιομέτρων, σχεδόν εξαφανίστηκαν στο θάμπος.

🤧🤧 Nearby wildfire smoke is turning the sky orange in Ottawa, Canada.



When the air is an abnormal color, it's hazardous to anybody (beyond those with respiratory issues). #Canada #smoke pic.twitter.com/INUT34mMaJ — WeatherNation (@WeatherNation) June 6, 2023

Σήμερα το πρωί η ποιότητα του αέρα στη Νέα Υόρκη ήταν η δεύτερη χειρότερη στον κόσμο, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία IQAir που μετρά την κατάσταση του αέρα στις μεγάλες πόλεις. Στην πρώτη θέση ήταν το Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές συνδέεται με αύξηση των καρδιακών ανακοπών και των εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ τα επείγοντα των νοσοκομείων γεμίζουν από ασθενείς με κρίσεις άσθματος και άλλα αναπνευστικά νοσήματα, ερεθισμό στα μάτια ή το δέρμα.

«Πρόκειται για ένα άνευ προηγουμένου συμβάν στην πόλη μας και οι Νεοϋορκέζοι πρέπει να παίρνουν προφυλάξεις», είπε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς.

Οι καναδικές αρχές νωρίτερα σήμερα σήμαναν συναγερμό για την κατάσταση του αέρα στο Τορόντο, λόγω των πυρκαγιών που μαίνονται εδώ και πολλές ημέρες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον 33 εκατομμύρια στρέμματα έχουν ήδη καεί και περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τις εστίες τους.

DEWS. Canada. US. intel:#Canada | #NYC #BREAKING Smoke from the hundreds of wildfires blazing in eastern Canada has drifted south, casting a hazy pall over New York City and triggering air alerts from Minnesota to Massachusetts.



In Ontario, a layer of haze blanketed parts of… pic.twitter.com/iKQdGLZGGH — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) June 7, 2023

Οι πυρκαγιές στον Καναδά είναι ένα «ανησυχητικό παράδειγμα» των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής

Οι πυρκαγιές στον ανατολικό Καναδά και η επακόλουθη επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «ένα ακόμη ανησυχητικό σημάδι του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση επηρεάζει τη ζωή μας». Είναι ένα «ανησυχητικό παράδειγμα» της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει ολόκληρο τον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Η Καρίν Ζαν-Πιερ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώνεται για την εξέλιξη των πυρκαγιών αυτών, προσφέρει την στήριξη των ΗΠΑ και καλεί τους Αμερικανούς με εύθραυστη υγεία να «λάβουν προφυλάξεις» λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Πηγή: protothema.gr