Η πρώτη δορυφορική εικόνα μετά την ανατίναξη του φράγματος στην Ουκρανία

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται οι πρώτες φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής από την ανατίναξη του φράγματος Καχόβκα, που συγκρατεί 18,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια της Χερσώνα.

H δορυφορική εικόνα που εξασφάλισε το BBC, ελήφθη τις πρωινές ώρες και δείχνει εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό τμήμα του φράγματος και σε ένα τμήμα του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού στην ανατολική όχθη του ποταμού Ντνίπρο.

Ανησυχία εκφράζεται, την ίδια στιγμή, όχι μόνο για το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, όσο και για άλλες κοινότητες που θα επηρεαστούν από την έκρηξη του φράγματος και αντιμετωπίζουν την απειλή των εκτεταμέων πλημμυρών.

Σύμφωνα, δε, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το περιστατικό περίπου 80 πόλεις και χωριά.

Σε χάρτη, που φέρνει στη δημοσιότητα το BBC, εικονίζονται μέρη στην περιοχή της Χερσώνας που έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες.

Μπορεί, μάλιστα, να επηρεαστούν και περιοχές 85 χλμ από το σημείο της καταστροφής.

Οργή από τους κατοίκους της Χερσώνας

«Καλός Ρώσος είναι ο νεκρός Ρώσος», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βίκτορ, κάτοικος της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, που βλέπει να αυξάνεται η στάθμη των υδάτων μετά την καταστροφή, τουλάχιστον τμηματική, ενός σημαντικού φράγματος σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων από εκεί, σε περιοχή που τελεί υπό ρωσική κατοχή.

Η Μόσχα και το Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την έκρηξη το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Νόβα Καχόβκα, μια μονάδα που χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της περιοχής και της προσαρτηθείσας Κριμαίας νοτιότερα, αλλά επίσης και για τη ψύξη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που επίσης είναι υπό κατοχή.

Για τους κατοίκους της Χερσώνας, που απελευθερώθηκαν από τη ρωσική κατοχή τον Νοέμβριο ύστερα από ουκρανική αντεπίθεση, εάν η πόλη τους απειληθεί από τα νερά, ένας είναι ο υπαίτιος: η Ρωσία.

«Η πλημμύρα είναι μπροστά στα μάτια μας. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από δω και πέρα. Καλός Ρώσος είναι ο νεκρός Ρώσος, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο», δηλώνει ο Βίκτορ.

Ο ίδιος μένει σε μια γειτονιά στις όχθες του Κοχέβα, παραποτάμου του Δνείπερου όπου η στάθμη του νερού έχει ανέβει κατά δύο ή τρία μέτρα σύμφωνα με τους κατοίκους με τους οποίους συνομίλησε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Εδώ, οι αποθήκες, τα γκαράζ έχουν πλημμυρίσει. Το νερό αρχίζει και φθάνει πλέον και στα δρομάκια.

Η Λουντμίλα έχει φορτώσει σε τρέιλερ το πλυντήριο ρούχων της και ορισμένα προσωπικά αντικείμενα για να τα μεταφέρει σε συνοικία σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εκφράζει επίσης το μίσος της για τους Ρώσους στρατιώτες που καταλαμβάνουν την αντίπερα όχθη του Δνείπερου, και βομβαρδίζουν τακτικά τη Χερσώνα και τις γύρω περιοχές από τότε που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν τον Νοέμβριο λόγω των ουκρανικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Κίεβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε το φράγμα για να προσπαθήσει να «ανακόψει» την επικείμενη αντεπίθεση την οποία ο ουκρανικός στρατός ετοιμάζει εδώ και μήνες με στόχο να ανακαταλάβει όλα τα εδάφη στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή.

«Αυτά τα Ορκ πρέπει να φύγουν πιο γρήγορα, πρέπει να τους κυνηγήσουμε! Δεν είναι ζωή αυτή! Εδώ πυροβολούν και εκεί πλημμυρίζουν!», ξεσπά η Λουντμίλα, ενώ ακούγονται πυρά.

Ο Σεργκέι, άλλος κάτοικος της περιοχής, φοβάται ότι όλη η γειτονιά θα βυθιστεί στο νερό, αν και για την ώρα είναι οι παρόχθιες κατασκευές που επηρεάζονται.

«Όλα θα πεθάνουν εδώ, τα ζώα, τα πουλιά, όλα», δηλώνει.

