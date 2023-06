Σκόνταψε και σωριάστηκε στο έδαφος ο Μπάιντεν, σε τελετή της Πολεμικής Αεροπορίας (βίντεο)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε ένα ατύχημα χθες κατά τη διάρκεια τελετής αποφοίτησης στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Κολοράντο.

Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ σκόνταψε κι έπεσε.

Δείτε το βίντεο:

Biden falls on stage at the U.S. Air Force Academy graduation ceremony pic.twitter.com/I8batO1794