Ο Ερντογάν νύσταξε στη συνέντευξη κι έκλεισε τα μάτια (βίντεο)

Με απρόοπτα έγινε η διακαναλική συνέντευξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ενώ δεχόταν ερώτηση για το PKK, αποκοιμήθηκε.

Ο ύπνος ήρθε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς A Haber και ATV. Την ώρα που η δημοσιογράφος έκανε την ερώτηση, ο Τούρκος πρόεδρος φαίνεται να έχει υπνηλία και να μην μπορεί να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του.

Αμέσως μόλις ο σκηνοθέτης συνειδητοποίησε τι συνέβαινε, έστρεψε την κάμερα ξαφνικά προς τη δημοσιογράφο, η οποία συνέχισε να μιλά κοιτάζοντας τον συμπαρουσιαστή της με απορία.

Erdogan fell asleep during the interview.



Turkish President Recep Tayyip Erdogan fell asleep briefly during a live television interview. pic.twitter.com/RQIiSO2Sm9