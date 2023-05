Πέθανε η βασίλισσα του Rock n Roll Τίνα Τέρνερ

Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή - Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η διάσημη τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της, ο οποίος ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως «έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε για την υγεία της».

«Η Τίνα Τέρνερ, η "βασίλισσα του Rock'n Roll" έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Tina Turner, legendary 'Queen of Rock,' dead at 83 https://t.co/jlJIGkqB1c via @pagesix — Chris Davidson (@chrisldavidson) May 24, 2023

Η γεννημένη στις ΗΠΑ σταρ ήταν μια από τις πιο αγαπημένες ροκ τραγουδίστριες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τραγούδια της αγαπήθηκαν επί δεκαετίες. Η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο, σύμφωνα με τη Mirror, με φίλους και συγγενείς.

Η Τίνα Τάρνερ γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Νάτμπους του Τενεσί των ΗΠΑ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως τραγουδίστρια μπλουζ σε νυχτερινά μαγαζιά σε ηλικία 16 ετών.

Έγινε γνωστή κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος « Ike & Turner Revue», όμως στη συνέχεια ακολούθησε σόλο πορεία.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήταν τα «What's Love Got To Do With It», «Private Dancer» και «Τhe Best». Πούλησε παραπάνω από 180 εκατ. άλμπουμ, ενώ κέρδισε 12 βραβεία Grammy.

Oι παγκόσμιες περιοδείες της ήταν πάντα sold out για παραπάνω από 30 χρόνια, ενώ θεωρούταν η πιο σκληρά εργαζόμενη γυναίκα στη σόουμπιζ.

Ο γάμος με τον Άικ Τέρνερ

Η τραγουδίστρια είδε τον Άικ να τραγουδάει για πρώτη φορά το 1960 και αμέσως, αποφάσισε να γίνει μέλος της μπάντας του. Μαζί κυκλοφόρησαν μια σειρά από κορυφαία chart, συμπεριλαμβανομένων των «I Idolize You» και «It's Gonna Work Out Fine», ενώ έκαναν περιοδεία σε όλη τη χώρα. Το 1967, η Τίνα έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που κάλυπτε το περιοδικό Rolling Stone.

Παντρεύτηκαν το 1962 και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ρόνι. Η Τίνα υιοθέτησε δύο από τα παιδιά του, τον Ike Jr. και τον Michael. Είχε επίσης έναν γιο, τον Κρεγκ, από προηγούμενη σχέση.

