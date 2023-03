Δεν πείθει το σχέδιο διάσωσης της First Republic Bank – Βουτιά για τη μετοχή της τράπεζας

Οι καταθέσεις ύψους 30 δισ. που εισέφεραν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες δεν καθησυχάζουν τις ανησυχίες των επενδυτών

Πτώση της τάξης του 13% καταγράφουν οι μετοχές της First Republic Bank κατά την προσυνεδριακή διαπραγμάτευση, καθώς οι καταθέσεις ύψους 30 δισ. δολαρίων που εισέφεραν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες δεν φαίνεται να καθησυχάζουν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Μετά από σειρά διαβουλεύσεων ανάμεσα στον Τζερόμ Πάουελ, Τζάνετ Γέλεν και τον Τζέιμι Ντάιμον της JP Morgan διευθυντικά στελέχη 11 τραπεζών συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 30 δισεκατομμύρια δολάρια για την τράπεζα του Σαν Φραντσίσκο, με τη δέσμευση να αφήσουν τα χρήματα αυτά στην First Republic Bank για τουλάχιστον 120 μέρες ενισχύοντας τη ρευστότητά της.

Η First Republic ανέστειλε τη διανομή μερίσματος το μέρισμά της, ανακοίνωσε την ταμειακή της θέση και δήλωσε ότι ο δανεισμός της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διαμορφώθηκε από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ 10 και 15 Μαρτίου.

«Ενώ οι νέες καταθέσεις στην First Republic καθησύχασαν τις ανησυχίες σχετικά με τα προβλήματα της τράπεζας, πραγματοποιούνται όμως σε αυτό περιβάλλον επιτοκίων, γεγονός που θα συμπιέσει τα καθαρά έσοδα από τόκους», εξηγεί ο Art Hogan, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της B. Riley Wealth Management. Με μειωμένο προφίλ κερδών, η τράπεζα ενδεχομένως να χρειαστεί να διερευνήσει τη πώληση».

Οι μετοχές άλλων αμερικανικών τραπεζών μεσαίου μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών της Western Alliance Bancorp και της PacWest Bancorp , υποχώρησαν κατά 2% και 5% αντίστοιχα.

To σχέδιο διάσωσης

Η ομάδα 11 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων συμφώνησε να καταθέσει 30 δισεκατομμύρια δολάρια στην First Republic ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση των τραπεζών.

Πρόκειται για τις Bank of America, Wells Fargo, Citigroup και JPMorgan Chase οι οποίες θα συνεισφέρουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια η κάθε μία, ενώ οι Goldman Sachs και Morgan Stanley θα καταθέσουν περίπου 2,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. Οι Truist, PNC, U.S. Bancorp, State Street και Bank of New York Mellon θα καταθέσουν από 1 δισεκατομμύριο δολάρια η κάθε μία.

«Αυτή η ενέργεια των μεγαλύτερων τραπεζών της Αμερικής αντανακλά την εμπιστοσύνη τους στην First Republic και σε τράπεζες όλων των μεγεθών ενώ καταδεικνύει τη συνολική τους δέσμευση να βοηθήσουν τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες και τις κοινότητές τους», αναφέρεται στην κοινή δήλωση.

Πηγή: ot.gr