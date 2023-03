Κατακραυγή στη Βρετανία για την απόλυση του Λίνεκερ από το BBC επειδή επέκρινε την κυβέρνηση Σούνακ

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον διάσημο, βρετανικό, ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό BBC, ο οποίος αναγκάζεται να απολογηθεί στους τηλεθεατές του για το «περιορισμένο αθλητικό πρόγραμμα» που μεταδίδει αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αφορμή για το παραπάνω στάθηκε το γεγονός ότι ο 62χρονος Γκάρι Λίνεκερ (διάσημος βετεράνος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε για πολλά χρόνια ως επιθετικός στην εθνική Αγγλίας και πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC) επέκρινε την πολιτική ασύλου της κυβέρνησης του Ρίσι Σούνακ. Υπενθυμίζεται ότι η βρετανική κυβέρνηση προωθεί αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση στους μετανάστες που φτάνουν παράτυπα στη Βρετανία, να ζητήσουν άσυλο στη χώρα, καθώς και την κράτησή τους και στη συνέχεια την απέλασή τους προς μια τρίτη χώρα που κρίνεται ασφαλής.

«Είναι μια αμέτρητα σκληρή πολιτική που στρέφεται εναντίον των πιο αδύναμων ανθρώπων, σε μια γλώσσα που δεν είναι ανόμοια από αυτή της Γερμανίας κατά τη δεκαετίας του 1930», σχολίασε καυστικά ο Λίνεκερ, αγγίζοντας το όριο της σύγκρισης της σημερινής βρετανικής κυβέρνησης των Συντηρητικών με τη ναζιστική, προπολεμική Γερμανία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του BBC, το οποίο επέλεξε να κόψει τον Λίνεκερ από την παρουσίαση του «Match of the Day», δηλαδή της διάσημης ποδοσφαιρικής εκπομπής στη Βρετανία.

Ωστόσο, το βρετανικό ΜΜΕ δεν λογάριασε τις αντιδράσεις που προκαλούσε με την παύση του Λίνεκερ. Μεταξύ άλλων, οι δύο πιο γνωστοί συνπαρουσιαστές του και πρώην παίκτες της εθνικής Αγγλίας, ο Άλαν Σίρερ και ο Ίαν Ράιτ, ανακοίνωσαν ότι ούτε κι αυτοί θα λάβουν μέρος στην εκπομπή. «Είπα στο BBC ότι δεν θα είμαι εκεί αύριο. Αλληλεγγύη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράιτ στο Twitter.

Δεδομένου ότι όλοι οι άλλοι διαθέσιμοι συντονιστές και σχολιαστές επιδόθηκαν κι αυτοί σε «μποϊκοτάζ» κατά της παρουσίασης της εκπομπής, τελικά το πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Λίνεκερ από το 1999 βγαίνει στον αέρα –για πρώτη φορά στην ιστορία του– μόνο με... εικόνες από τα ματς.

Σημειώνεται μάλιστα πως η διοργανώτρια αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος της Βρετανίας (Premier League) ενημέρωσε τις 12 ομάδες που συμμετέχουν ότι οι παίκτες και οι προπονητές δεν θα υποχρεωθούν να δώσουν συνεντεύξεις για το «Match of the day». Ως εκ τούτου, η εκπομπή μεταδίδεται χωρίς παρουσιαστή, χωρίς ειδικούς σχολιαστές και δίχως συνεντεύξεις με παίκτες και προπονητές.

⚽ The BBC has apologised for disruption to its sports scheduling this weekend, adding it is "working hard to resolve the situation".

It comes after presenters and pundits pulled out of several shows in support of Gary Lineker.

Follow live updates 👉 https://t.co/EXui4pos6w

— Sky News (@SkyNews) March 11, 2023 " target="_blank">