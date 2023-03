"Όχι" στην συνταξιοδότηση στα 64 λένε οι Γάλλοι, στους δρόμους για έβδομη ημέρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αντιμέτωπη με διαδηλώσεις βρίσκεται σήμερα για έβδομη ημέρα η Γαλλία κατά των αντιλαϊκών σχεδίων μεταρρύθμισης του συστήματος συνταξιοδότησης που προωθεί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις συνεχίζονται επηρεάζοντας την ομαλή λειτουργία των διυλιστηρίων, των δημόσιων μέσων μεταφοράς, αλλά και της συλλογής απορριμμάτων.

Μία συμμαχία εργασιακών σωματείων που διατηρεί μία σπάνια εικόνα ενότητας από την έναρξη του κινήματος των διαδηλώσεων στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ ελπίζει ότι θα συνεχίσει την άσκησης της πίεσης στην κυβέρνηση, προκειμένου αυτή να αποσύρει τις μεταρρυθμίσεις.

Κομβικό ρόλο μεταξύ των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων έχει η παράταση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης για δύο έτη, στα 64 έτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου των Εσωτερικών στη Γαλλία, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένεται ότι θα λάβουν μέρος σε περισσότερες από 200 πορείες διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, ενώ η Γερουσία εξακολουθεί να εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις, με μία πιθανή ψηφοφορία των διατάξεων από την Άνω Βουλή του Κοινοβουλίου να αναμένεται αύριο το βράδυ.

🇫🇷#France, poll:



Would you say that you are in favor/opposed to the pension reform as announced by Prime Minister Borne ?



🔽In Favour: 30 % (-2)

⏫Against: 70 % (+3)#greve11mars



Elabe, 10/03/23 pic.twitter.com/6PEN5KvIrZ

— World Elects (@ElectsWorld) March 11, 2023 " target="_blank">