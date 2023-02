Μπλίνκεν/Τουρκία: Υπόσχεται στήριξη για ανοικοδόμηση μετά το σεισμό - Βαριά ατζέντα με Ερντογάν

Photo: AFP

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ανακοίνωσε (Κυριακή 19 Φεβρουαρίου) περαιτέρω βοήθεια προς την Τουρκία και είπε ότι η Ουάσιγκτον θα παράσχει μακροπρόθεσμη στήριξη στην Άγκυρα, καθώς προσπαθεί να δρομολογήσει ανοικοδόμηση μετά τον φοβερό σεισμό.

Ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία και τη γειτονική Συρία στις 6 Φεβρουαρίου, άφησε πίσω περισσότερους από 45.000 νεκρούς και ένα εκατομμύριο άστεγους, με το οικονομικό κόστος της καταστροφής να αναμένεται να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπλίνκεν έφτασε στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ της Τουρκίας αρχίζοντας από εκεί μία επίσημη επίσκεψη και συζητήσεις σχετικά με το πώς η Ουάσιγκτον μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Antony Blinken βοηθά το στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ να φορτώσει βοήθεια σε ένα όχημα, στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ κοντά στα Άδανα, Τουρκία, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023. (Clodagh Kilcoyne/Pool Photo via AP)

VIA ASSOCIATED PRESS