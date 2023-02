Σουηδία και Φινλανδία διαμηνύουν: «Ξεκινήσαμε μαζί και θα ενταχθούμε μαζί στο ΝΑΤΟ»

Η Τουρκία δηλώνει ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την αίτηση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πριν από τη Σουηδία, όμως ο Φινλανδός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψαν από κοινού αυτήν την ιδέα

Η Φινλανδία και η Σουηδία παραμένουν προσηλωμένες στην ένταξη στο ΝΑΤΟ, παρά την αντίθεση της Τουρκίας στη σουηδική υποψηφιότητα, δήλωσαν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη (Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου).

Η Τουρκία δηλώνει ότι θα μπορούσε να εγκρίνει την αίτηση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πριν από τη Σουηδία, όμως ο Φινλανδός πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών απέρριψαν από κοινού αυτήν την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι η ασφάλεια των δύο σκανδιναβικών χωρών τις συνδέει.

«Δεν μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα, όπου η Σουηδία παρουσιάζεται ως ένα είδος προβληματικού παιδιού. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό», δήλωσε η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μαρίν.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna Marin και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ulf Kristersson πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης Rosenbad, καθώς συναντώνται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στις 2 Φεβρουαρίου 2023.

«Η Σουηδία ”τικάρει” όλα τα κουτάκια που χρειάζονται για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του εξακολουθεί να τηρεί την τριμερή συμφωνία για την ένταξη στο ΝΑΤΟ που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ Σουηδίας, Φινλανδίας και Τουρκίας.

«Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι μαζί και κάνουμε το ταξίδι προς την ένταξη μαζί», είπε ο Κρίστερσον, αναφερόμενος στις προσπάθειες της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στη στρατιωτική συμμαχία.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna Marin και ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ulf Kristersson (δεν φαίνεται) πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη Τύπου στα κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης Rosenbad καθώς συναντώνται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στις 2 Φεβρουαρίου 2023.

Καλίν: «Αν το αμερικανικό Κογκρέσο συνδέσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ με τα F-16, θα περιμένουν πολύ καιρό»

Μιλώντας την ίδια ώρα στην Άγκυρα, σχετικά με την πιθανότητα η έγκριση του αμερικανικού Κογκρέσου για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16 να εξαρτηθεί από την έγκριση της Τουρκίας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Καλίν είπε: «Εάν το αμερικανικό Κογκρέσο θέσει τη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ ως προϋπόθεση για το πρόγραμμα F-16, μπορούν να περιμένουν για πολύ καιρό. Δεν συνδέονται αυτά τα δύο».

Η Τουρκία θα ήθελε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην στρατιωτική αμυντική βιομηχανία και άλλα συναφή ζητήματα, είπε ο Καλίν, προσθέτοντας: «Αλλά αν επιλέξουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, είναι επιλογή τους, δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτό».

Σχετικά με την προσπάθεια της Σουηδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο Καλίν είπε ότι η Άγκυρα θα υποστηρίξει την είσοδο της Σουηδίας στη συμμαχία των 30 μελών, μόλις εκπληρώσει τις υποσχέσεις της.

Ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην Κωνσταντινούπολη, Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019.

«Να ξεριζωθούν τα τρομοκρατικά στοιχεία στην Σουηδία»

«(Πρέπει να) Τηρούν τους όρους που συμφωνήσαμε μαζί στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο», είπε, αναφερόμενος στο μνημόνιο με βάση το οποίο η Στοκχόλμη και το Ελσίνκι συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Άγκυρας για την τρομοκρατία.

«Και αυτοί οι όροι είναι πολύ σαφείς. Γνωρίζω ότι η σουηδική κυβέρνηση είναι πλήρως αφοσιωμένη στην εφαρμογή τους. Μας λένε ότι χρειάζονται λίγο χρόνο», συνέχισε. «Το κύριο ζήτημα είναι να ξεριζωθούν όλα τα τρομοκρατικά στοιχεία που στοχεύουν στην εθνική ασφάλεια της Τουρκίας, που προέρχονται από τη Σουηδία, κυρίως το PKK και τις διάφορες οργανώσεις και συναφείς ομάδες».

Ο εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν υποστήριξε, κατά τα άλλα, ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τη διαδικασία διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, λέγοντας: «Υποστηρίξαμε, στην πραγματικότητα, όλα τα άλλα μέλη που εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ την τελευταία δεκαετία περίπου, χωρίς κανένα πρόβλημα, γιατί δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με αυτές τις χώρες».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το κάψιμο του Ιερού Κορανίου μπροστά από την Τουρκική Πρεσβεία στη Στοκχόλμη και την ανοχή της συγκεκριμένης της πράξης, κάτω από την ομπρέλα της ελευθερίας της έκφρασης, ως «εντελώς απαράδεκτη».

«Ήταν εντελώς αντίθετο, πιστεύω, στα συμφέροντα της Σουηδίας», συμπέρανε.

Πηγές: huffingtonpost.gr, Reuters, Anadolu Agency