Τέλος εποχής με την Boeing να αποχαιρετά την «βασίλισσα των ουρανών», το θρυλικό 747 jumbo

Τέλος εποχής για την παγκόσμια ιστορία της αεροδιαστημικής, σηματοδοτεί η παράδοση του τελευταίου εμπορικού 747 jumbo jet της Boeing.

Το πρώτο αεροσκάφος στον κόσμο με δύο διαδρόμους, που κάποτε το αποκαλούσαν «Βασίλισσα των Ουρανών» (Queen of the skies) , συνέβαλε στην επανάσταση στα αεροπορικά ταξίδια και στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για πτήσεις.

Κατασκευάζεται από το 1968 αλλά σχεδόν έξι δεκαετίες μετά, η Atlas Air θα αναλάβει την παράδοση του τελευταίου, τέτοιου τύπου, αεροσκάφους.

Αφού κατασκεύασε 1.574 τζετ για περισσότερους από 100 πελάτες, η Boeing τερματίζει το πρόγραμμά για τα 747, αν και το 747-8, αναμένεται να συνεχίσει να πετά για χρόνια, μεταφέροντας κυρίως εμπορεύματα, όπως αναφέρουν οι Times.

Το αεροσκάφος λέγεται πως σχεδιάστηκε κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού για ψάρεμα.

Θέλοντας να μειώσει το κόστος μεταφέροντας περισσότερους επιβάτες ο Juan Trippe, ιδρυτής της Pan Am, προκάλεσε τον William Allen, πρώην πρόεδρο της Boeing, να φτιάξει ένα αεροσκάφος ακόμη μεγαλύτερο από το (τότε μεγαλύτερο) jetliner 707.

Με έως και 400 θέσεις, το 747 διπλασίασε την τυπική ικανότητα εμπορικού τζετ όταν τέθηκε σε υπηρεσία το 1970 από την Pan Am εκτελώντας την πτήση Λονδίνο-Νέα Υόρκη.

Ο Τζορτζ Μπους αποβιβάζεται από το Air Force One στην αεροπορική βάση Άντριους μετά το παρθενικό ταξίδι του τροποποιημένου, για την ανάγκες των Αμερικανών προέδρων, 747 Jumbo Jet

