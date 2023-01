Αποκαλύψεις Πομπέο: Ο νευρικός κλονισμός και η πόρτα του Ερντογάν που πήγε να σπάσει

Τι λέει ο Πομπέο για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας. Πως αντέδρασαν Τσαβούσογλου και Καλίν και γιατί συνδέουν την έκδοση του βιβλίου με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ

Οργή προκαλεί την Τουρκία το βιβλίο του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με τίτλο «Never Give an Inch: Fighting for the America I Love» το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη και στο οποίο περιγράφονται από τον κ. Πομπέο άγνωστα περιστατικά που αναδεικνύουν τη βαθιά δυσπιστία στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ενώ γίνονται αναφορές στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το τρίωρο βίντεο και η ψυχική του υγεία

Στο βιβλίο του ο Μάικ Πομπέο κάνει αναφορά στην επίσκεψή του στην Άγκυρα ως διευθυντής της CIA το 2017, ένα χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον ανάγκασε να δει ένα τρίωρο βίντεο που έθεσε –όπως λέει ο ίδιος- σε κίνδυνο την ψυχική του υγεία.

Όταν το 2019 ο Πομπέο, αυτή τη φορά ως υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, επισκέφτηκε την Άγκυρα μαζί με τότε Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πένς, έφτασε ένα βήμα από το να σπάσει την πόρτα της αίθουσας όπου γινόταν το τετ α τετ των Ερντογάν – Πενς.

«Είχα αρχίσει να ανησυχώ ότι ο Ερντογάν είχε αναγκάσει τον Πενς να βλέπει το ίδιο τρίωρο βίντεο» αναφέρει ο Πομπέο στο βιβλίο του.

Στη συνάντηση εκείνη σύμφωνα με τις περιγραφές του Μάικ Πομπέο, η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ προσπαθούσε να πείσει τον Ερντογάν ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονταν στο πραξικόπημα. «Είχαμε ανοίξει χάρτες πάνω στο τραπέζι και τους δείχναμε ακριβώς τα σημεία στα οποία βρίσκονταν Αμερικανοί στρατιώτες».

Ο θυμός του Καλίν

Ο Πομπέο περιγράφει και άλλα περιστατικά στα οποία αποτυπώνονται τα προβλήματα στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας όπως ο θυμός του Ιμπραήμ Καλίν στο Λευκό Οίκο για τη στήριξη των Αμερικανών στους Κούρδους της Συρίας, αλλά και τα συνεχή τηλεφωνήματα του Ερντογάν στον Τραμπ όπου ο πρόεδρος της Τουρκίας ζητούσε μετ’ επιτάσεως την έκδοση του Γκιουλέν και γκρίνιαζε για την αμερικανική στήριξη στους Κούρδους.

Από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ

Παράλληλα ο Πομπέο αναφέρεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ελλάδας για την οποία λέει ότι «μια χώρα η οποία διολίσθαινε στον αντιαμερικανισμό τη δεκαετία του 70 σήμερα θεωρεί τις ΗΠΑ προτιμητέο σύμμαχο» και επισημαίνει τις δικές του ενέργειες και επαφές με τον Έλληνα πρωθυπουργό για να προχωρήσουν σχήματα στην Ανατολική Μεσόγειο όπως το «3+1» για την ενέργεια και τον τερματισμό των τουρκικών προκλήσεων στην περιοχή.

Επιπλέον ο πρώην ΥΠΕΞ του Ντόναλντ Τραμπ κάνει αναφορά στη στενή προσωπική σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη φιλοξενία του στην Κρήτη επισημαίνοντας ότι «οι σχέσεις με έναν σύμμαχο (σ.σ. Ελλάδα) που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωτικής σημασίας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι τώρα πιο ισχυρές από κάθε άλλη φορά από την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ».

Θέλει την υποστήριξη του ελληνοαμερικανικού λόμπι

Η τουρκική οργή για το βιβλίο του Μάικ Πομπέο εκφράστηκε από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος κατηγόρησε τον Αμερικανό πρώην ΥΠΕΞ για αναλήθειες, ψεύδη και υπερβολές στα όσα λέει. Του καταλόγισε υποστήριξη στο πραξικόπημα και ενόχληση που το πραξικόπημα απέτυχε και επιτέθηκε στις ΗΠΑ λέγοντας πως αυτές ήταν που χάλασαν τις ισορροπίες στις σχέσεις με Ελλάδα και Κύπρο.

Μάλιστα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι το βιβλίο του Πομπέο εξυπηρετεί την επικείμενη υποψηφιότητά του για τις αμερικανικές εκλογές και σε αυτό το πλαίσιο ο Τούρκος ΥΠΕΞ καταλόγισε στον Αμερικανό πρώην ομόλογό του ότι γράφει αυτά που γράφει επειδή θέλει την υποστήριξη του ελληνοαμερικανικού λόμπι στις επικείμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Το ομολόγησε και το καταγράφουμε

Αλλά και η τουρκική προεδρία δεν άφησε ασχολίαστο βιβλίο του Μάικ Πομπέο με τον Ιμπραήμ Καλίν να κατηγορεί τον πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ για μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλάδας.

«Στο βιβλίο αναφέρει πως είναι περήφανος για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και ότι από την εποχή του Κίσινγκερ κανένας δεν στήριξε τόσο πολύ την Ελλάδα. Άρα οι ΗΠΑ δεν τηρούν αμερόληπτη στάση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε πως οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και τη στηρίζουν, αλλά αυτό το ομολόγησε και το καταγράφουμε», τόνισε ο Καλίν.

Σε ότι αφορά το περιστατικό με το τρίωρο βίντεο στο οποίο αναφέρεται ο Πομπέο ο Καλίν απάντησε ότι ο πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ διαστρεβλώνει τα γεγονότα σημειώνοντας ότι ο Πομπέο έπαθε νευρικό κλονισμό όσο περίμενε και αυτό «το μάθαμε αργότερα».

Πηγή: in.gr