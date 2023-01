Όσκαρ 2023: Το «Everything Everywhere All at Once» μπροστά με 11 υποψηφιότητες- Αναλυτική λίστα

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή για την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών & Επιστημών

Tο «Everything Everywhere All at Once», μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, ηγήθηκε των υποψηφιοτήτων για τα 95α Βραβεία Όσκαρ, συγκεντρώνοντας 11 κι ακολουθούν το «All Quiet on the Western», ένα έπος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, και το «The Banshees of Inisherin», μια σκοτεινά κωμική ματιά στη φιλία, με 9 υποψηφιότητες.

Η κούρσα για το βραβείο καλύτερης ταινίας περιλαμβάνει τις δύο με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς, το «Avatar: The Way of Water» και το «Top Gun: Maverick», μαζί με την ταινία «Elvis», μια μουσική βιογραφία που κέρδισε το κοινό το περασμένο καλοκαίρι. Άλλες υποψήφιες ταινίες είναι το ημι-αυτοβιογραφικό «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, το «Tár», το «Women Talking» και το «Triangle of Sadness», μια από τις πιο διχαστικές ταινίες της χρονιάς.

Ο Σουηδός σκηνοθέτης της ταινίας, Ruben Östlund, θα διαγωνιστεί για το βραβείο σκηνοθεσίας με τους Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τοντ Φιλντ (Tár), Mαρτιν ΜακΝτόνα (The Banshees of Inisherin) και το σκηνοθετικό δίδυμο Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ (Everything Everywhere All at Once). Πρόκειται για μια κατηγορία που κυριαρχείται αποκλειστικά από άνδρες.

Οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν σε μια δύσκολη στιγμή για την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, τη μη κερδοσκοπική οργάνωση πίσω από τα βραβεία, και την ίδια την κινηματογραφική βιομηχανία.

Η τηλεθέαση των βραβείων Όσκαρ έχει μειωθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, θέτοντας σε κίνδυνο την κύρια πηγή εσόδων για την Ακαδημία. Την ίδια στιγμή, ταινίες όπως τα «The Fabelmans», «Tár» και «The Banshees of Inisherin», πάλεψαν στο box office κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Την κατάσταση επιδεινώνει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες streaming, οι οποίες βοήθησαν να καλυφθεί το κενό που άφησε η μείωση εσόδων των κινηματογραφικών αιθουσών, παρέχοντας μια πλατφόρμα (και μια λευκή επιταγή) στους καλλιτέχνες πίσω από αυτές, αλλάζουν επίσης τις προτεραιότητές τους. Το Netflix, για παράδειγμα, έχει διαμηνύσει στη Wall Street ότι θα μειώσει το κόστος σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα κέρδη του.

Όλοι όμως λατρεύουν τα comeback και η φετινή οσκαρική σεζόν περιλάμβανε αρκετά. Ο Τζόναθαν Κι Κουάν, πρώην παιδί- ηθοποιός, γνωστός για το «Indiana Jones and the Temple of Doom», κέρδισε μια υποψηφιότητα Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου για το «Everything Everywhere All at Once». Πριν από μερικά χρόνια, είχε εγκαταλείψει την υποκριτική, πεπεισμένος ότι η καριέρα του μπροστά στην κάμερα είχε τελειώσει. Υπάρχει επίσης ο Μπρένταν Φρέιζερ, πρώην σταρ σε ταινίες δράσης, του οποίου η καριέρα εκτροχιάστηκε από θέματα υγείας και προσωπικές δυσκολίες, αλλά επανεμφανίστηκε ως δυνατός character ηθοποιός, μεταμορφωμένος σε παχύσαρκο άνδρα στην ταινία «The Whale» και κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Την ίδια στιγμή, πολλές από τις πιο πολυδιαφημισμένες ερμηνείες της χρονιάς, μεταξύ άλλων η Βιόλα Ντέιβις στο «The Woman King», ο Μπραντ Πιτ στο «Babylon» και η Ντανιέλ Ντιντγουίλερ στο «Till», δεν κατάφεραν να μπουν στην τελική λίστα των υποψηφίων.

Και υπήρχαν και κάποιες συμμετοχές-έκπληξη, αλλά καμία πιο εντυπωσιακή από την Άντρια Ράιζμπορο, η ερμηνεία της οποίας ως αλκοολική στην ελάχιστα προβεβλημένη ανεξάρτητη ταινία «To Leslie» τής χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Ο Τζίμι Κίμελ θα επιστρέψει για τρίτη φορά ως οικοδεσπότης των Όσκαρ, κάτι που είχε κάνει ξανά το 2017 και το 2018, ενώ η φετινή 95η απονομή των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαρτίου 2023.

Όλες οι υποψηφιότητες στα Βραβεία Όσκαρ 2023:

Α' Ανδρικός ρόλος

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Α' Γυναικείος Ρόλος

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη σκηνοθεσία

Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

Daniel Kwan, Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once”)

Steven Spielberg (The Fabelmans)

Todd Field (Tár)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Καλύτερη ταινία

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Elvis (Warner Bros.)

Everything Everywhere All at Once (A24)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Tár (Focus Features)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Triangle of Sadness (Neon)

Women Talking (MGM/United Artists Releasing)

Β' Ανδρικός ρόλος

Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin)

Brian Tyree Henry (Causeway)

Judd Hirsch (The Fabelmans)

Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once)

Β' Γυναικείος ρόλος

Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Chau (The Whale)

Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once)

Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse (Apple TV+)

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Καλύτερα κοστούμια

Babylon (Paramount Pictures)

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Elvis (Warner Bros)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Mrs. Harris Goes to Paris (Focus Features)

Καλύτερη ταινία μικρού μήκους

An Irish Goodbye (Floodlight Pictures)

Ivalu (M&M Productions)

Le Pupille (Disney+)

Night Ride

The Red Suitcase (Cynefilms)

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Καλύτερος ήχος

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

The Batman (Warner Bros.)

Elvis (Warner Bros.)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Καλύτερο προσαρμοσμένο σενάριο

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Netflix)

Living (Sony Pictures Classics)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

Women Talking (MGM/United Artists Releasing)

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Everything Everywhere All at Once (A24)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Tár (Focus Features)

Triangle of Sadness (Neon) “An Irish Goodbye” (Floodlight Pictures)

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων

Guillermo del Toro’s Pinocchio (Netflix)

Marcel the Shell With Shoes On (A24)

Puss in Boots: The Last Wish (DreamWorks Animation)

The Sea Beast (Netflix)

Turning Red (Pixar)

Καλύτερο μακιγιάζ και κομμώσεις

All Quiet on the Western Front (Netflix)

The Batman (Warner Bros.)

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Elvis (Warner Bros.)

The Whale (A24)

Καλύτερη φωτογραφία

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Netflix)

Elvis (Warner Bros.)

Empire of Light (Searchlight Pictures)

Tár (Focus Features)

Καλύτερο ντοκιμαντέρ

All That Breathes (HBO Documentary Films)

All the Beauty and the Bloodshed (Neon)

Fire of Love (National Geographic Documentary Films/Neon)

A House Made of Splinters

Navalny (CNN/Warner Bros.)

Καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

The Elephant Whisperers (Netflix)

Haulout

How Do You Measure a Year? (Jay Rosenblatt Films)

The Martha Mitchell Effect (Netflix)

Stranger at the Gate

Καλύτερο μοντάζ

The Banshees of Inisherin (Searchlight Pictures)

Elvis (Warner Bros.)

Everything Everywhere All at Once (A24)

Tár

Top Gun: Maverick (Paramount)

Καλύτερη διεθνής ταινία

All Quiet on the Western Front (Γερμανία)

Argentina, 1985 (Αργεντινή)

Close (Βέλγιο)

EO (Πολωνία)

The Quiet Girl (Ιρλανδία)

Καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι

Applause (Tell It Like a Woman)

Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever)

Naatu Naatu (RRR)

This Is a Life (Everything Everywhere All at Once)

Καλύτερος σχεδιασμός παραγωγής

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

Babylon (Paramount Pictures)

Elvis (Warner Bros)

The Fabelmans (Universal Pictures)

Καλύτερα οπτικά εφέ

All Quiet on the Western Front (Netflix)

Avatar: The Way of Water (20th Century Studios)

The Batman (Warner Bros.)

Black Panther: Wakanda Forever (Marvel Studios)

Top Gun: Maverick (Paramount Pictures)

