H Adidas έχασε δίκη με οίκο μόδας για τις «τρεις» ρίγες

Παρόλο που ο Τhom Βrowne πρόσθεσε και μια τέταρτη ρίγα, με μια πρώτη ματιά οι επωνυμίες μοιάζουν εξαιρετικά.

Η Adidas έχασε δικαστική υπόθεση, στην οποία πάλευε να εμποδίσει γνωστό σχεδιαστή μόδας να χρησιμοποιήσει το μοτίβο των τεσσάρων λωρίδων.

Ο γίγαντας αθλητικών ειδών υποστήριξε ότι οι τέσσερις ρίγες της πολυτελούς επωνυμίας Thom Browne Inc φαίνονταν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με τις χαρακτηριστικές τρεις ρίγες της Adidas, η οποία είναι γνωστή και με τον τίτλο «The brand with the three stripes», δηλαδή, η επωνυμία με τις τρεις ρίγες.

Ο Μπράουν από την πλευρά του θεωρεί απίθανο οι καταναλωτές να μπερδέψουν τις δύο μάρκες, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, το δικό του μπραντ διαθέτει διαφορετικό αριθμό λωρίδων.

Η Adidas σχεδίαζε στην εν λόγω δικαστική διαμάχη να διεκδικήσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μια κριτική επιτροπή στη Νέα Υόρκη τάχθηκε υπέρ του Μπράουν.

Στα σχέδια του οίκου Browne επαναλαμβάνεται συχνά το μοτίβο με τις τέσσερις οριζόντιες, παράλληλες ρίγες, που περιβάλλουν το μπράτσο αρκετών ενδυμάτων και συχνά και τις κάλτσες της επωνυμίας, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τις κάλτσες της Adidas.

Η νομική ομάδα του Mπράουν παρουσίασε τον σχεδιαστή ως το ευάλωτο αουτσάιντερ και υποστήριξε ότι οι δύο μάρκες απευθύνονται σε εντελώς διαφορετικό καταναλωτικό κοινό.

Αφενός τα αθλητικά ρούχα σε καμία περίπτωση δεν κυριαρχούν στις δημιουργίες του οίκου Thom Browne Inc και αφετέρου η εν λόγω επωνυμία απευθύνεται σε αρκετά πιο πλούσιους πελάτες. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς το γεγονός πως ένα γυναικείο κολάν του Browne κοστίζει γύρω στα 600 ευρώ, ενώ ένα μπλουζάκι πόλο κοστολογείται περίπου στα 250.

Παρόλο που η Adidas ξεκίνησε νομικές ενέργειες το 2021, η μάχη μεταξύ των δύο εταιρειών χρονολογείται πριν από από 15 χρόνια.

Το 2007, η Adidas παραπονέθηκε ότι ο Τομ Μπράουν αρχικά χρησιμοποιούσε το σχέδιο με τις τρεις ρίγες στα ανδρικά σακάκια. Ο Μπράουν τότε συμφώνησε να σταματήσει να το χρησιμοποιεί. Αντί ωστόσο να αλλάξει εντελώς κατεύθυνση, πρόσθεσε στο υπάρχον σχέδιο και μια τέταρτη λωρίδα.

Από τότε η Thom Browne Inc έχει επεκταθεί, με αποτέλεσμα να συναντάμε προϊόντα της σε περισσότερες από 300 αγορές σε όλο τον κόσμο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να λανσάρει περισσότερα αθλητικά ρούχα σε σύγκριση με το παρελθόν.

Εκπρόσωπος της Adidas δηλώνει ότι η εταιρεία ήταν αρκετά απογοητευμένη με το δικαστικό αποτέλεσμα, ωστόσο θα επιμείνει στις προσπάθειές της να διαφυλάξει την πνευματική της ιδιοκτησία.

