Ιταλία: Η δημόσια τηλεόραση Rai για τα γλυπτά του Παρθενώνα -"Θαύματα του κόσμου: Αστέρια της Ευρώπης"

Stasera #Meraviglie parte da Atene e dalla Grecia. Non si può non ricordare la frase dell’ex Presidente francese Valery Giscard d’Estaing che riassume perfettamente l’importanza di questa nazione: “L’Europa senza la Grecia è come un bambino senza certificato di nascita”. pic.twitter.com/LhqdZDvNes