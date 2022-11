Ουκρανία: Νεκρό νεογέννητο από βομβαρδισμό μαιευτηρίου στη Ζαπορίζια (video)

Νεογέννητο σκοτώθηκε όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μαιευτήριο στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της, ο Ολεξάντρ Σταρούχ, μέσω Telegram. Το χτύπημα επιβεβαιώνουν και οι ουκρανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη στην πόλη Βίλνιανσκ στην περιοχή Ζαπορίζια, ως αποτέλεσμα επίθεσης με ρουκέτα καταστράφηκε διώροφο κτίριο μαιευτηρίου, ανέφεραν διασώστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθεσαν ότι μέσα στο κτίριο βρισκόταν «μια γυναίκα σε λοχεία με ένα νεογέννητο μωρό, καθώς και ένας γιατρός».

