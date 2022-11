Ταρακουνήθηκε γερά η Τουρκία: Ισχυρός επιφανειακός σεισμός 5,9 βαθμών στη κλίμακα Ρίχτερ (βίντεο)

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Κέντρου Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτακτης Ανάγκης (AFAD), ο σεισμός των 5,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:08 (ώρα Τουρκίας, στις 03.08 ώρα Ελλάδας) με επίκεντρο την περιοχή του Γκιόλακα.

Ισχυρός σεισμός 6,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός, το επίκεντρο του οποίου εντοπίστηκε σε περιοχή 51 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Ανταπαζαρί, ήταν σχεδόν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος μόλις 6 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Video of a 6.1 Magnitude #earthquake that occurred at 22:08 on 11/22/2022 at the epicenter 16 km west of #duzce, #Turkey, from the location of #Sakarya Hendek.



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/anmxTr9HCh pic.twitter.com/6elRWlcp2r — Top Disaster (@Top_Disaster) November 23, 2022

İlimizde de hissedilen #Düzce #Gölyaka merkezli #depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



An itibariyle ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır.



Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2022

Επιφανειακός σεισμός

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το εστιακό βάθος του σεισμού, ο οποίος είναι επιφανειακός, υπολογίστηκε στα 6,81 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη.



Φωτογραφία από aa.com.tr

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε: «Παρακολουθούμε το θέμα. Είθε ο Αλλάχ να προστατεύσει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

«Δεν υπάρχουν πληροφορίες απώλειας ζωής»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες στο γραφείο του Κυβερνήτη μας, στο AFAD και στο 112 για απώλεια ζωής».

