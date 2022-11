Ρωσία: Εμφύλιος μεταξύ των... δελφίνων του Πούτιν – Τι αποκαλύπτουν διαρροές της FSB

«Πάρα πολλοί στη Ρωσία έχουν περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Σχεδιάζουν να γίνουν μικροί τσάροι στις περιοχές που καταφέρνουν να καταλάβουν. Τουλάχιστον, έτσι σκέφτονται», αναφέρει Ρώσος πράκτορας σε μήνυμά του

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν από έναν πληροφοριοδότη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στο περιοδικό Newsweek, αποκαλύπτουν έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των στενότερων συμμάχων του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς η εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζει να παραπαίει.

Ο πράκτορας, που ονομάστηκε «Άνεμος της Αλλαγής», γράφει τακτικά αποστολές στον εξόριστο Ρώσο αντιφρονούντα Βλαντίμιρ Οσέτσκιν, αποκαλύπτοντας την οργή και τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της FSB για τον πόλεμο που ξεκίνησε όταν ο Πούτιν εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Οσέτσκιν είναι Ρώσος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος διευθύνει τον ιστότοπο κατά της διαφθοράς Gulagu.net.

Τα μηνύματα κοινοποιήθηκαν στο Newsweek από τον Ιγκόρ Σούσκο, εκτελεστικό διευθυντή της ερευνητικής ομάδας «Wind of Change Research Group», μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα την Ουάσιγκτον.

Άβυσσος του τρόμου

Χρονολογημένα το Νοέμβριο, τα τελευταία emails του πράκτορα περιγράφουν λεπτομερώς τις εσωτερικές αναταραχές και συγκρούσεις εντός του Κρεμλίνου, προβλέποντας έναν «αναπόφευκτο» εμφύλιο πόλεμο και ότι η Ρωσία σύντομα θα «κατέβει στην άβυσσο του τρόμου», καθώς οι άνθρωποι κουράζονται όλο και περισσότερο από τον πόλεμο.

Ο πληροφοριοδότης επικεντρώνεται στον Γεβγένι Πριγκόζιν, σύμμαχο του Πούτιν και ιδρυτή της μισθοφορικής οργάνωσης «Wagner Group», και στον ηγέτη της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ.

Τόσο ο Πριγκόζιν όσο και ο Καντίροφ συνέχισαν να επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Πούτιν χειρίζεται τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, εμφανιζόμενοι να συμπαρατάσσονται μεταξύ τους σε σπάνιες εκδηλώσεις διαφωνίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορεί να αναδύονται ρήγματα στο εσωτερικό του Κρεμλίνου.

Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε επίσης στα τέλη Οκτωβρίου ότι ο Πριγκόζιν και η στρατιωτική του ομάδα θα μπορούσαν «να αποτελέσουν απειλή για την εξουσία του Πούτιν».

Ο πράκτορας της FSB, ωστόσο, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα μοντέλο δίκαιης αλλαγής εξουσίας» στη Ρωσία.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ‘αλλάξουν τα πάντα’ στη Ρωσία, ώστε η χώρα στο σύνολό της να λειτουργήσει και να μην κατρακυλήσει στην άβυσσο του τρόμου», ανέφερε το μήνυμα, περιγράφοντας πώς θα εξελισσόταν ένας εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

«Στην αρχή μπορεί να έχουμε μια τυχαία εξέγερση, μόνο με λεηλασίες και χαοτικές αψιμαχίες μεταξύ όλων. Ας προσπαθήσω να εξηγήσω: ο αγώνας των υπηρεσιών ασφαλείας εναντίον των δομών του Πριγκόζιν, ένας πραγματικός πόλεμος μεταξύ τους, είναι κακός, αλλά γενικά αναπόφευκτος», έγραψαν.

«Ή θα υπάρξουν μάχες των περιφερειών για τη διανομή των πόρων. Ή μια πάλη διαφόρων δυνάμεων για τον έλεγχο περιοχών ή κομματιών της χώρας (της Ρωσίας)».

Αλλά η χώρα θα μπορούσε να καταρρεύσει σε απόλυτο χάος, σημείωσε ο πράκτορας.

Χάος, εμφύλιος και οι μικροί τσάροι

«Πιστέψτε με, αυτό είναι πολύ πιο τρομακτικό. Ισχυρίζομαι – και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση η μοναχική, ιδιωτική άποψη ενός απλού υπαλλήλου (της FSB) – έχουμε γ@@@ει τη χώρα. Εμείς (η FSB) γ@@@με τη χώρα, όχι στις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η υπόθεση, αλλά πολύ νωρίτερα, όταν η 24η Φεβρουαρίου έγινε καταρχήν δυνατή».

«Χάος, εμφύλιος πόλεμος, κατάρρευση – ναι, όλα είναι μπροστά μας. Είναι αναπόφευκτο», δήλωσε ο πράκτορας της FSB. «Πάρα πολλοί στη Ρωσία έχουν περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Σχεδιάζουν να γίνουν μικροί τσάροι στις περιοχές που καταφέρνουν να καταλάβουν. Τουλάχιστον, έτσι σκέφτονται».

Ο πληροφοριοδότης άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα είναι εύκολο για το Κρεμλίνο να καταστείλει τον Πριγκόζιν, σε περίπτωση που τελικά αποτελέσει απειλή για την εξουσία του Πούτιν.

«Και όταν οι ιδιαίτερα ‘έξυπνοι’ ηγέτες της FSB επιδίδονται στην ωραιοποίηση του Πριγκόζιν ως μη συστημικού και λένε ότι έχουμε μια δομή που μπορεί να τον εξουδετερώσει αν καταστεί αναγκαίο – αυτό είναι ανοησία».

Η ISW έχει πει ότι ο Πριγκόζιν χτίζει ουσιαστικά μια «εκλογική ομάδα» υποστηρικτών και τη δική του πολεμική δύναμη, που δεν είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του ρωσικού στρατού ή του υπουργείου Άμυνας.

Επομένως, κατέχει μια μοναδικά πλεονεκτική θέση εντός της ρωσικής κρατικής δομής και του χώρου των πληροφοριών, που του επιτρέπει να επεκτείνει την εκλογική του «πελατεία» στη χώρα πιο εύκολα από ό,τι η ανώτερη στρατιωτική διοίκηση, επιτρέποντάς του να προωθεί ελεύθερα τον εαυτό του και τις δυνάμεις του, ενώ ασκεί κριτική στους αξιωματούχους του Κρεμλίνου ή στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χωρίς να φοβάται την αντίδραση, σύμφωνα με το think tank.

Εγχώρια τρομοκρατία

Σε ένα πιο επείγον μήνυμα με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου, ο πληροφοριοδότης της FSB προειδοποίησε τον Οσέτσκιν ότι ο Πριγκόζιν προετοιμάζει ταξιαρχίες για «εγχώρια τρομοκρατία» στη Ρωσία, εν μέσω ενός κύματος διαμαρτυριών και ταραχών σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αφορμή τις αναφορές ότι περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι σκοτώθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια μαχών στην Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης, οι μισθοφόροι Wagner του Πριγκόζιν εξουσιοδοτήθηκαν και εγγυήθηκαν ένα καθεστώς ατιμωρησίας και σιωπηρής έγκρισης για πράξεις επίθεσης και εκφοβισμού εναντίον όσων διαμαρτύρονται για τον πόλεμο και τις πολιτικές τού Πούτιν, δήλωσε ο πράκτορας.

«Οι αναλύσεις και οι αναφορές μας ανεβαίνουν στην αλυσίδα και εκεί καταλαβαίνουν ότι το επίπεδο της λαϊκής δυσαρέσκειας αυξάνεται εκθετικά και δεν θα μπορέσουμε να το σβήσουμε με νόμιμες μεθόδους», έγραψε χαρακτηριστικά ο πληροφοριοδότης.

«Η Υπηρεσία (FSB) δεν είναι έτοιμη για εσωτερική τρομοκρατία».

Οι Πριγκόζιν και Καντίροφ πιστεύουν ότι ήρθε η ώρα τους και η στιγμή να λάμψουν. «Και οι δύο συνειδητοποιούν ότι αν σταματήσουν να πολεμούν και αρχίσουν διάλογο, θα πάψουν να είναι απαραίτητοι στον Πούτιν».

Σύμφωνα με τον πράκτορα, τόσο ο Καντίροφ όσο και ο Πριγκόζιν θα «αποκοπούν από τη χρηματοδότηση» και θα «επιστρέψουν στις θέσεις τους στο σύστημα».

«Αλλά και οι δύο δεν είναι πλέον πρόθυμοι να το δεχτούν αυτό – ο καθένας από αυτούς φαντάζεται τον εαυτό του απαραίτητο».

Ο πληροφοριοδότης δήλωσε ότι η FSB αναμένει από το ζεύγος των «δελφίνων» του Πούτιν να πραγματοποιήσει μια σειρά προκλήσεων, που θα δυσφημίσουν την υπηρεσία (FSB) και θα υποδείξουν την «υποτιθέμενη ανικανότητά της να ελέγξει την κατάσταση στη χώρα».

«Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σενάριο του Πριγκόζιν, θα χάσουμε και τον έλεγχο και τη χώρα», κατέληξε.

Πηγή: in.gr