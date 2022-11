Κατηγορούν το Κατάρ πως έστησε fake funs για το Μουντιάλ

Το Κατάρ απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι οπαδοί είναι ψεύτικοι, υποστηρίζοντας ότι «το πάθος τους για το ποδόσφαιρο είναι γνήσιο»

Ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στο Κατάρ, μια σειρά από βίντεο έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υποτιθέμενους οπαδούς από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά το αν αυτό είναι πραγματικότητα χρήζει έρευνας.

Τα βίντεο διαδόθηκαν σε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα TikTok και υποτίθεται πως δείχνουν οπαδούς από όλο τον κόσμο που βρίσκονται ήδη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα. Ωστόσο, ορισμένοι αμφισβήτησαν τα βίντεο, υποψιαζόμενοι ότι μπορεί να είναι μετανάστες εργάτες που πληρώνονται για να παίζουν τους οπαδούς.

The "German" fans are ready for the World Cup in Qatar - another reason to boycott this despicable tournament! 👊🏻 pic.twitter.com/tkZ8kUiXMt — ULTRAS (@fotos_ultras) November 14, 2022

Το Κατάρ απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι οι οπαδοί είναι fake, υποστηρίζοντας ότι «το πάθος τους για το ποδόσφαιρο είναι γνήσιο».

The Qatar government is paying workers from India to dress up as fans from each country to make the World Cup more hyped 💀💀💀 pic.twitter.com/0PNQWZqo8a — 🅱️ig Tu$hka 🧛🏿☣️🇵🇱 (@SonOFBass) November 12, 2022

Αναλυτικά, η Ανώτατη Επιτροπή του Κατάρ 2022 απέρριψε τις κατηγορίες ότι υπάρχουν ψεύτικοι αμειβόμενοι οπαδοί ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού βίντεο με Ινδούς ομογενείς να χειροκροτούν την ομάδα της Αγγλίας στη Ντόχα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ο Guardian.

Ο Guardian μίλησε με αρκετούς οπαδούς στο γήπεδο, οι οποίοι δήλωσαν ότι κατάγονται από την Κεράλα και επέδειξαν ευρεία γνώση της ομάδας της Αγγλίας και της Premier League. Άλλοι ντόπιοι εθεάθησαν να ζητωκραυγάζουν υποστηρίζοντας την Αργεντινή και τη Βραζιλία.

Σε ανακοίνωσή της η Ανώτατη Επιτροπή δήλωσε ότι απορρίπτει τους ισχυρισμούς για ψεύτικους οπαδούς, τους οποίους χαρακτήρισε «απογοητευτικούς».

Galna engelska fans på plats i Qatar 😤 pic.twitter.com/gVlEuISxi3 — Stefan Jovanović (@stfnjvnvc) November 16, 2022

«Οπαδοί από όλο τον κόσμο - πολλοί από τους οποίους έχουν κάνει το Κατάρ σπίτι τους - έχουν συμβάλει στην τοπική ατμόσφαιρα πρόσφατα, διοργανώνοντας περιπάτους και παρελάσεις οπαδών σε όλη τη χώρα και υποδεχόμενοι τις διάφορες εθνικές ομάδες στα ξενοδοχεία τους», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Obviously choreographed with fake fans but I'm just confused about the objective? Was it supposed to be a drill 😂😂



Cringe pro max from #Qatar #WorldCup pic.twitter.com/NQUN7BoPqF — Dan Qayyum (@DanQayyum) November 12, 2022

«Πολυάριθμοι δημοσιογράφοι και σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αμφισβητήσει αν πρόκειται για "πραγματικούς" οπαδούς. Απορρίπτουμε πλήρως αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι τόσο απογοητευτικοί» αναφέρεται.

Το τουρνουά αρχίζει την Κυριακή, με το Κατάρ να αντιμετωπίζει τον Ισημερινό.

