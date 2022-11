ΗΠΑ: Ο πύραυλος που έπεσε στην Πολωνία ήταν αντιαεροπορικός - Εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ αναφέρουν πως με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση τους, ο πύραυλος ο οποίος κατέπεσε χθες Τρίτη σε χωριό της νοτιοανατολικής Πολωνίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι ήταν αντιαεροπορικός κι εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την κατάρριψη ρωσικού εισερχόμενου πυραύλου, ανέφερε μέσω Twitter ρεπόρτερ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

BREAKING: Pres. Biden makes remarks on Poland following meeting with world leaders, says preliminary information indicates “it’s unlikely” that projectile was fired from Russia. https://t.co/U7pWMhVsM9 pic.twitter.com/0V5jhK4rcG