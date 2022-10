Σεούλ: Πώς μια διασημότητα «οδήγησε» στον θάνατο 150 ανθρώπους - «Ούρλιαζαν και έπεφταν σαν ντόμινο» [ΒΙΝΤΕΟ]

Τι αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες των τοπικών ΜΜΕ

Σε εθνικό πένθος βρίσκεται η Νότια Κορέα, μετά την τραγική εξέλιξη που είχε ο εορτασμός του Χάλοουιν στη Σεούλ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τουλάχιστον 151 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 152 τραυματίστηκαν από ποδοπάτημα σε ένα λαβύρινθο από στενά σοκάκια στη συνοικία Ιτεγουόν, η οποία φημίζεται για τη νυχτερινή διασκέδαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ο «Guardian» η πλειοψηφία των νεκρών είναι νέοι, εκ των οποίων 97 κορίτσια και 54 αγόρια. Κατά τις ίδιες πηγές, στην περιοχή επιχείρησαν 400 σωστικά συνεργεία, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Αντίκρισα δίπλα σε ένα κτήριο δεκάδες σορούς. Ήταν σαν να έβλεπα ένα »αυτοσχέδιο» νεκροτομείο. Τροχοφόρα φορεία μετέφεραν τις σορούς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησής τους» περιγράφει στο Reuters αυτόπτης μάρτυρας.

Όλα έγιναν… για μια διασημότητα

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλήθος άρχισε να κινείται προς ένα μπαρ όταν ακούστηκε ότι έφτασε εκεί μια διασημότητα. Τότε ήταν που επικράτησε συνωστισμός και ποδοπατήθηκαν.

Για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί» μίλησε ο πρόεδρος της χώρας Γιουν Σοκ-γελ. Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον». Συλλυπητήρια δια των ηγετών, εκφράζει η διεθνής κοινότητα.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη χθεσινή διαδήλωση συγκεντρώθηκαν περίπου 100.000 άτομα.

Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο περιστατικό που έχει καταγραφεί μετά την τραγωδία με το οχηματαγωγό Sewol που βυθίστηκε στις 16 Απριλίου το 2014 ενώ κατευθυνόταν στο νησί Τζέζου που βρίσκεται δυτικά της Σεούλ,που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 300 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά.

Δείτε εικόνες & βίντεο από το σημείο

Ο Choi Sung-beom, επικεφαλής του Πυροσβεστικού Σταθμού Yongsan, δήλωσε πως πολλά από τα θύματα φορούσαν μάσκες και στολές του Halloween.

«Πολλοί άνθρωποι ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός φεστιβάλ Χάλοουιν και έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό απωλειών», είπε ο Τσόι. Πολλοί από τους νεκρούς βρίσκονταν κοντά σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, είπε και πρόσθεσε ότι πολλά από τα θύματα ήταν γυναίκες γύρω στα είκοσι.

Μάρτυρες περιέγραψαν χαοτικές σκηνές λίγες στιγμές πριν από την αναταραχή, με την αστυνομία που βρίσκοταν σε ετοιμότητα εν αναμονή της εκδήλωσης του Halloween να δυσκολεύεται να διατηρήσει τον έλεγχο του πλήθους.

IN.GR