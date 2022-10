Bloomberg: Η Τουρκία προχώρησε σε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς

Η Τουρκία πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και τις οποίες επικαλείται το Bloomberg.

Η δοκιμαστική εκτόξευση πραγματοποιήθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα την Τρίτη. Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από κινητή πλατφόρμα σε ένα αεροδρόμιο κοντά στο λιμάνι της Ριζούντας γύρω στις 7 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με τα άτομα που επικαλείται το πρακτορείο. Κατά τη δοκιμαστική βολή ο πύραυλος κάλυψε 561 χιλιόμετρα και έπεσε στην ακτή του λιμανιού της Σινώπης.

Το έργο Tayfun

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η εταιρεία Roketsan πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας (SRBM).

Το μυστικό έργο ανάπτυξης πυρομαχικών ακριβείας που ονομάζεται Tayfun, ή Typhoon στα τουρκικά, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι πηγές του Bloomberg.

Η προεδρία της Αμυντικής Βιομηχανίας, η οποία επιβλέπει την ανάπτυξη όπλων εγχώριας παραγωγής, αρνήθηκε ωστόσο να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το έργο.

Ο πύραυλος Tayfun γίνεται ο πρώτος βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς της Τουρκίας και το μεγαλύτερου βεληνεκούς σύστημα πυραύλων της.

Γιατί πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα;

Σημειώνεται πως αν και το βεληνεκές των πυραύλων αυτού του είδους ποικίλλει, δεν αναμένεται να είναι μικρότερο από 550 χιλιόμετρα για τον πύραυλο Tayfun.

Αυτό το εύρος εξηγεί γιατί η δοκιμή διεξήχθη στα ανατολικά της χώρας, σημειώνει το Turdef. Αν και το μέρος μπορεί να ενοχλήσει την Αρμενία, οι εναλλακτικοί χώροι δοκιμών θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, συνεχίζει.

This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested. The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v

Η Τουρκία παρέλαβε ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας S-400 που κατασκευάστηκε από τη Ρωσία το 2019, με την ελπίδα ότι η συνεργασία θα μπορούσε να τη βοηθήσει να αναπτύξει το δικό της πρόγραμμα βαλλιστικής άμυνας, υπενθυμίζει το Bloomberg. Οι ΗΠΑ επέβαλαν τότε κυρώσεις στην Τουρκία και την απέκλεισαν από το πρόγραμμα των F-35.

It was designed and produced by the Turkish defense company Roketsan with domestic resources.

TAYFUN Missile System test firing has been completed.



Fired at 06.50, the missile successfully hit the target 561 km away in 458 seconds.#Turkey #Azerbaycan #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/dqjs7gwbL3