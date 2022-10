Αυτός είναι ο δράστης της επίθεσης με όπλο σε παιδικό σταθμό στην Ταϊλάνδη - Τουλάχιστον 31 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε περιστατικό με πυρά σε παιδικό σταθμό σε επαρχία της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται παιδιά και ενήλικες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στην οποία προστίθεται ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι πρώην αστυνομικός και ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν.

Δείτε βίντεο από το σημείο της επίθεσης:

At least 32 people, many of them children, were killed by an ex-policeman raiding a child care centre in Na Klang district of Nong Bua Lamphu. The suspect is on the run. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/7oHyjmkkzR